O mundo da NBA reage ao desempenho insano de 73 pontos de Luka Doncic: “É como um jogo de 2K”

Luka Doncicmais uma vez, chocou o mundo do basquete na noite de sexta-feira, deixando cair um Dallas Mavericks recorde de franquia 73 pontos na vitória por 148 a 143 sobre o Falcões de Atlanta. Isso vem depois Joel Embiid coloquei 70 há alguns dias ao lado Cidades Karl-Anthony’62, enquanto Devin Booker marcou 62 na sexta-feira também.

Mas Doncic causou todo o dano apenas 33 tiros, marcando a menor quantidade de tentativas de field goal necessárias para atingir 70 pontos. É o maior número de pontos em um jogo desde 81 anos de Kobe Bryant em 2006 e empatou para o quarto maior na história da NBA.

O mundo da NBA reage à noite de 73 pontos de Luka Doncic

Kyrie Irving seguiu Doncic até o vestiário, onde foi encharcado com água por seus companheiros.

Grant Williams, companheiro de equipe de Doncic, seguiu o caminho humorístico para comemorar seu desempenho. É verdade que ele roubou de Nicolas Batum após a noite de 70 pontos de Embiid.

O segundo maior artilheiro dos Mavs na noite Josh Verde com 21 pontos, não acreditou no que presenciou. Ele comparou isso a jogar NBA 2Kembora ele nunca tenha visto esse tipo de performance no videogame.

Guerreiros do Golden State avançar Draymond Verde deu um leve chute no Hawks, time que trocou Doncic por Trae Young no Draft da NBA 2018.

búfalos de Chicago estrela DeMar DeRozan está pasmo com algumas das performances recentes e acha que poderemos ver alguém atingir a marca do século em algum momento.

Proprietário do Mavericks Marcos Cubano adorou o que viu.

Como sempre, Magia Johnson ficou pasmo.

Kevin Garnet fez referência às discussões após Luka fazer com que um torcedor fosse expulso de um jogo outra noite.