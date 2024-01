O namorado assassino de Dominique Dunne supostamente aterrorizou outras pessoas após julgamento de assassinato

O julgamento do namorado da atriz Dominique Dunne – uma das estrelas de “Poltergeist” – destaca-se como um dos erros judiciais mais terríveis… e o que se desenrolou após o assassinato de 1982 é especialmente perturbador – tudo exposto em nosso novo especial do horário nobre da FOX. .. que revela novas evidências chocantes.

No angustiante documento que vai ao ar na noite de segunda-feira, confirmamos Griffin Dunne há suspeitas persistentes do assassino de sua irmã, John Sweeney cometeu mais violência doméstica após o julgamento – um caso específico de 2000… quando uma mulher apresentou uma ordem de restrição contra ele, alegando brutalidade chocante.

Com muito medo de falar diante da câmera, a mulher fala diretamente com Harvey Levin … lembrando como ele a arrastou pelo rabo de cavalo pelo saguão de um hotel, enfiou a cabeça dela na banheira, empurrou-a contra a parede e colocou as mãos em sua clavícula, perto de sua garganta.