O noivado de Taylor Swift e Travis Kelce não está em andamento por enquanto

As pessoas realmente deveriam pisar no freio em toda a conversa de noivado entre Taylor Swift dar Travis Kelce … porque nos disseram que uma proposta também não será apresentada num futuro próximo.

Fontes próximas ao casal disseram ao TMZ… não há absolutamente nenhum envolvimento nos trabalhos entre Taylor e Travis no momento – apesar de alguns relatos sugerirem que eles estão correndo para o altar. Pelo contrário, disseram-nos que TK não vai ficar de joelhos tão cedo.

Houve rumores esta semana que pessoas no acampamento de Taylor tinham T-Swift e Trav marcados para um noivado no início do verão, mas fomos informados de que esse não é o caso. Na verdade, nossas fontes nos dizem que algumas pessoas que estão por dentro disso não acham que isso vá durar muito.