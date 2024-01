O novo álbum de Justin Timberlake é um clássico, diz 1500 ou nada, Larrance Dopson

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Justin Timberlakeo retorno musical de ele o colocará de volta na disputa da lista A… pelo menos, essa é a previsão de seu produtor Larrance Dopson quer que os fãs carimbem!!!

TMZ Hip Hop conversou com o maestro de “1500 Or Nothing” na quarta-feira no LAX, onde ele falou sobre o novo álbum de JT, um projeto que ele ouviu em primeira mão – porque trabalhou nele com Timbalândia!!!

No ano passado, JT abençoou a academia de música 1500 or Nothin’s com dinheiro da bolsa de estudos e a parceria deles foi mergulhada em bronze… levando à criação do álbum.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Nós lhe demos as informações na semana passada… JT é definido para lançamento seu próximo 6º LP, “Everything I Thought I Was”, depois de adquirir todas as marcas registradas – e Rance promete que vai explodir o jogo, novamente, com o álbum.



Reproduzir conteúdo de vídeo





JT iniciou oficialmente o projeto na sexta-feira com o single “Selfish” – que recebeu críticas bastante mistas online… mas os fãs estavam adorando a versão ao vivo durante seu show de boas-vindas em Memphis na semana passada. Pode ser apenas um produtor, não um banho instantâneo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Rance também teve tempo para defender Drake depois Yasin Bey (também conhecido como Mos Def) o expulsou da seção b-boy do rap, declarando que sua música era muito despreocupada para ser classificada como hip hop autêntico.



Reproduzir conteúdo de vídeo



O piso da sala de corte

Mais tarde, apesar de toda a conversa sobre rap, de acordo com Rance, que diz que Drake usa menos palavras do que o MC mais habilidoso e ainda atrai um público pop.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ