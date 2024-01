O novo empreendimento comercial de Tom Brady que o fará ganhar milhões fora da NFL

Tom Brady ainda está fazendo grandes movimentos com seu nome e marca que eventualmente lhe proporcionarão um enorme retorno em ganhos. Quando ele ainda estava no NFL, Brady tinha contrato com a Under Armour, mas que chegou ao fim recentemente. Após a aposentadoria, ele precisava encontrar o patrocinador adequado que pudesse ajudá-lo a alcançar sua visão. De todos os grandes atletas do esporte, poucos são os que causam impacto por meio de sua marca, apesar de estarem aposentados. Acordo de Michael Jordan com a NIKE para impulsionar a Jordan Brand é provavelmente o padrão ouro. Brady pretende fazer algo semelhante ao que Mike fez. Com isso em mente, Tom acaba de anunciar que está fazendo parceria com Nenhum touro.

Atualmente, marca de treinamento Nenhum touro é uma marca de US$ 250 milhões e Armadura corporal fundador Mike Repole concordou em deixar Brady ser o segundo acionista número 1 da Nobull. Apesar do anúncio do próprio Brady, nenhum termo do acordo foi divulgado ao resto do mundo. A Nobull foi fundada em 2015 pelos ex-executivos da Rebook Marcus Wilson e Michael Schaeffer. Uma empresa com sede em Boston emprega atualmente cerca de 100 pessoas entre os EUA, o Reino Unido e a China. Atualmente, eles vendem principalmente tênis e roupas. No entanto, Tom Brady pretende transformar a Nobull em uma empresa completa de bem-estar. Isso inclui produtos de nutrição esportiva que complementarão o vestuário e os tênis.

Como atleta aposentado, Tom Brady agora pretende se tornar um magnata dos negócios com experiência em muitos setores diferentes. Além de Nobull, Brady já é co-proprietário do Las Vegas Raiders e também assinou contrato para trabalhar na Fox Sports como analista da NFL. Isso deve ser mais do que suficiente para Brady permanecer o mais ocupado possível durante seus anos de aposentadoria da NFL. Sob sua liderança, Brady quer transformar Nobull em um dos gigantes do setor e um dia competir com os melhores. Esse gene da competição deve se traduzir nesta arena sem problemas.