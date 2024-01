O novo vídeo trecho de Olivia Dunne levou alguns fãs a dizer que não é possível, mas sabemos que é

Olivia Dunne, ginasta estrela da LSU e sensação nas redes sociais, é um dos atletas NIL que mais ganham em todos os esportes universitários. Apesar de seu sucesso e conquistas dentro e fora da ginástica, Dunne demonstra uma sólida determinação em se destacar no esporte que a inspirou.

Em seu último ano na NCAA, Olivia tem mais uma chance de buscar o ouro antes de completar sua carreira universitária nesta primavera. É por isso que ele constantemente posta e compartilha seus treinos nas redes sociais.

Dunne compartilhou há algumas horas um de seus exercícios de alongamento que, aliás, só uma profissional apaixonada como ela consegue fazer.

Embora ela tenha ficado aquém de seu objetivo no Campeonato Nacional de Ginástica Colegiada Feminina de 2023, Dunne está comprometida com um ano de recuperação com sua equipe, os Tigres LSU. Lesões a afastaram da temporada de 2023, mas ela está ansiosa para retornar à plena forma na próxima temporada.

Olivia teve um ano de incrível sucesso fora dos esportes em 2023. Ela se tornou a atleta feminina mais bem paga da NCAA graças a acordos lucrativos com American Eagle Outfitters, Body Armor e Motorola, gerando mais de US$ 3,5 milhões.

Além disso, se destacou no mundo da modelagem ao aparecer na capa da edição de maiôs da Sports Illustrated e na prestigiada revista Revista Ela.

Como se isso não bastasse, Dunne também encontrou o amor, iniciando um relacionamento com o ex-aluno da LSU e prospecto da MLB, Paul Skenes.