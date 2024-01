O pai de Harry Connick Jr. morre aos 97 anos na Louisiana

O pai do cantor e ator Harry Connick Jr. morreu na Louisiana, de acordo com a Associated Press.

Thompson entrou com uma ação no tribunal estadual contra o Ministério Público de Nova Orleans, acusando Connick Sr. de reter provas importantes que o teriam declarado inocente no julgamento. O juiz concedeu a Thompson US$ 14 milhões, mas a Suprema Corte dos EUA posteriormente anulou a decisão por 5 votos a 4.