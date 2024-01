O pai de Patrick Mahomes revela o segredo de Taylor Swift para surpreender Travis Kelce

Taylor Swift teve que garantir que ela estivesse por dentro de tudo sobre futebol desde que começou a namorar Travis Kelce. Segundo o pai de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes, Rápido tem feito sua pesquisa nos bastidores.

A cantora do Cruel Summer agora é uma presença regular no Arrowhead Stadium depois que ela se tornou oficial com Chefes extremidade apertada Kelce em setembro.

Taylor Swift grita com Travis Kelce, irritando os fãs no jogo dos Chiefs

Rápido é frequentemente visto misturando-se socialmente com pessoas como Brittany Mahomesa esposa do astro da NFL, e aparentemente também conheceu o pai do jovem de 28 anos.

Mahomes‘pai, ex-arremessador da MLB Pat Mahomesrecentemente contou sobre sua experiência ao conhecer o 12 vezes vencedor do Grammy.

E ao fazer isso, ele revelou como Swift, 34, assistiu a uma série de documentários da NFL ‘Quarterback’, que pode ter surpreendido seu namorado Kelce.

“Ela tem os pés no chão. Na verdade, eu me aproximei e me apresentei a ela, e ela disse que sabia quem eu era porque tinha assistido à série ‘Quarterback'”, Mahomes Sr. disse.

“Sabe, com os pés no chão, ela tirou uma foto comigo e com minha esposa, e também tirou uma foto comigo e com minha filha.

“Ela era genuína e toda vez que eu saía com ela, ela agia como uma pessoa normal.”

Taylor Swift ainda amava Travis Kelce

Swift e Kelce são inseparáveis ​​desde que se reuniram há quatro meses e os relatos de uma discussão entre o casal durante o período festivo pareciam estar errados.

Com base na exibição pública no sábado, os dois ainda estão muito apaixonados um pelo outro depois Rápido assisti à vitória frígida por 26-7 sobre o Miami Dolphins.

Apesar das temperaturas terem caído muito abaixo de zero, o jovem de 34 anos ficou feliz em dançar junto com Kelcea mãe Dona e outros fãs no jogo dos playoffs do wild card.

Depois do jogo, Swift e Kelce foram vistos deixando Arrowhead um ao lado do outro. Seu romance turbulento deixou muitos especulando quando Kelce pode decidir propor casamento, embora não tenha pressa em colocar um anel no dedo dela antes do Dia dos Namorados.