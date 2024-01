O pai de Travis Kelce tem uma resposta perfeita para a pergunta sobre Taylor Swift querer um acordo pré-nupcial

Ed Kelce, pai do tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, fez questão de agir com cautela quando questionado sobre a possibilidade de Taylor Swift querer um acordo pré-nupcial se ela se casasse com seu filho e desse a resposta perfeita.

Durante o episódio de sexta-feira do programa de rádio “92.3 The Fan” do Audacy em Cleveland, Ed desviou dos apresentadores agressivos, Baskin e Phelps, que não desistiram de questões polêmicas sobre Swift.

“Acho que você chegou a um ponto. Não sei se Taylor está por aí tentando ganhar dinheiro, tentando construir este enorme império”, explicou Ed após a pergunta pré-nupcial. “Acho que ela está seguindo sua paixão, fazendo o que sabe e gosta. As pessoas estão apenas jogando dinheiro nela, você entende o que quero dizer.”

Ed Kelce não conhecia Taylor Swift

Ed também contou a história hilária de quando conheceu Swift e não tinha ideia de quem ela era, sendo uma maneira perfeita de falar sobre sua namorada.

“Quando Travis tem muitos amigos vindo à cidade para o jogo, todos se encontram na casa dele, embora ele não esteja lá porque está com o time”, explicou ele. “Taylor entra com um segurança, e eu olho para ela, e eu disse [to my girlfriend] ‘Oh meu Deus, eu conheço essa criança, mas não sei qual é o nome dela.'”

“Caramba, você sabe, como um verdadeiro idiota. E [my girlfriend] diz: ‘Você não a conhece? Esta é Taylor Swift, seu idiota.'”