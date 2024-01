O passado sombrio de vício em sexo e álcool do novo técnico do Carolina Panthers, Dave Canales

Dave Canales está definido para se tornar o Carolina Panteras‘novo treinador principal, encarregado de revitalizar uma franquia atormentada pela instabilidade do treinador. Espera-se que revele seu plano para quarterbackBryce Jovemmelhoria, traçando paralelos com seu sucesso com Baker Mayfield e Geno Smith.

No entanto, ofuscar seus desafios profissionais é Canales‘jornada pessoal, notadamente sua redenção de um casamento conturbado com Lizzy Canales.

Suas lutas contra a infidelidade, o álcool e a pornografia estão documentadas com franqueza em seu livro “Este casamento? A questão que mudou tudo”.

“Uma grande parte da intimidade cortada que eu estava experimentando com Lizzy foi porque eu era viciado em pornografia”, Canales escreve.

“Foi como uma porta de entrada para mim, criando caminhos em meu cérebro que me permitiram usar o sexo friamente para meu próprio benefício. Foi uma luta secreta e silenciosa que enfrentei anos antes de me casar.”

Lutando contra seus vícios

Apesar das aparências iniciais de felicidade conjugal, o Canales‘ A união foi fraturada pelo engano e pelo vício. Davido reconhecimento das suas deficiências e o compromisso com o aconselhamento baseado na fé permitiram a sua reconciliação.

Enquanto o Panteras permanecer calado sobre CanalesNa narrativa fora do campo, sua transformação e confiança nos princípios cristãos para superar os demônios do passado são amplamente conhecidas.

Através da introspecção e orientação espiritual, Canalesagora com 42 anos, cessou o consumo de álcool e resistiu à tentação da pornografia, personificando uma dedicação renovada tanto ao casamento quanto à carreira de treinador.

“Queríamos que outras pessoas se sentissem seguras ao iniciar esta jornada em direção a um casamento vibrante, ajudando-as a ver que não estão sozinhas”, escreve o casal.

“Assim como fizemos com nossos amigos ao redor da mesa da cozinha, oferecemos nosso coração e alma em nossa história para dar esperança de que você também possa encontrar um caminho para algo melhor.”