O peso mosca do UFC, Joshua Van, relata a única luta de rua que perdeu: ‘Eu parei, ele tem 1,80 metro de altura e eu pensei, ah, merda, eu estraguei tudo’

Joshua Van pode ser considerado um dos maiores prospectos do peso mosca do UFC, mas sua jornada para descobrir o MMA foi tudo menos convencional.

O lutador de 22 anos cresceu em Mianmar antes de sua família se mudar para os Estados Unidos antes mesmo que ele pudesse falar o idioma. Ao tentar se adaptar ao novo ambiente, Van muitas vezes se viu vítima de bullying e de crianças apenas implicando com ele em geral, o que por sua vez o levou a atacar.

“Depois que me mudei para os Estados Unidos, eu não falava inglês nem nada e também era uma criança pequena”, disse Van ao MMA Fighting. “Quando criança, as pessoas implicam com você porque você não fala a língua ou porque você é de uma raça diferente ou algo assim e você é pequeno.

“Não gostei disso, então me mantive firme e lutei, especialmente porque não pude responder.”

Apesar de sua estatura menor, ele nunca desistiu de um desafio. Logo ele descobriu que os valentões não apenas recuavam quando ele lhes dava um soco na boca, mas ele era realmente muito bom em lutar.

Van também começou a perceber que lutar e vencer lhe trouxeram reconhecimento de uma forma que ele nunca tinha visto antes, que era como jogar gasolina em um incêndio violento de cinco alarmes.

“Chegaria ao ponto em que eu gostava de lutar”, disse Van. “Essa é a única maneira de chamar a atenção.”

Olhando para trás agora, Van admite que costumava procurar encrenca só para poder brigar. Na época, ele não tinha planos de se tornar um lutador profissional, mas ainda gostava de se desafiar sempre que se envolvia em alguma briga nas ruas.

“Toda vez eu tentava algo novo”, explicou Van. “Eu iria para a quadra de basquete só para começar uma briga. Se eu quisesse tentar o canhoto, eu diria, deixe-me lutar contra esse cara canhoto e ver no que dá. Eu queria me testar com coisas assim.”

Van não explica exatamente quantas brigas de rua ele teve durante sua vida, mas definitivamente parece muito. Na verdade, Van elogiou alegremente seu recorde de invencibilidade nas ruas até se lembrar da única vez em que um oponente levou a melhor sobre ele.

A situação girava em torno de uma garota com quem ele namorava na época e de um convite que recebeu para brigar do ex-namorado dela.

“Eu peguei a garota dele, então ele ficou bravo”, disse Van. “Ele me ligou no Snapchat, acho que foi em 2016 ou 2017, então ele me ligou e eu não sou nenhum idiota. Então eu parei, ele tem 1,80 metro de altura e eu pensei, ah, merda, eu estraguei tudo. Não posso desistir agora. Então tivemos que lutar e, graças a Deus, ele não sabia lutar.”

Com 1,70 metro, Van estava perdendo muito tamanho, mas ainda assim levou a melhor sobre o ex-namorado até que sete minutos se passaram e seu oponente maior e não qualificado simplesmente se recusou a parar.

“Eu estava batendo no cara, cortando-o e o cara continuou vindo”, disse Van. “Tive que vomitar e disse a ele, você venceu. Essa foi provavelmente a única luta que perdi. Eu bati nele, vomitei logo em seguida e falei olha, vamos ser amigos, você venceu. Essa foi a briga de rua mais longa que já tive.

“Ele apertou minha mão. Ele tinha dois de seus amigos, e eu tinha um de meus amigos, e todos nós apertamos as mãos e apenas ficamos sentados lá.

Não demorou muito depois daquela briga de rua em particular que Van percebeu que poderia encontrar uma saída melhor para empregar suas habilidades e agressividade.

“Um dia, alguns amigos meus e minha tia me disseram: ‘Você tem talento para lutar, por que não tenta fazer isso em uma jaula pelo seu país ou pelo seu povo e faz seu nome’”, disse Van. . “Foi quando decidi que queria fazer isso.

“Minha última briga de rua foi provavelmente em 2017, pouco antes de eu abandonar a escola. Desde que fui para a academia, parei de entrar em brigas de rua.”

O único esporte que Van realmente praticou quando criança foi o futebol, então ele não veio de nenhuma formação tradicional em artes marciais que lhe deu uma base para tentar o MMA pela primeira vez.

Ele estava aprendendo no trabalho, mas adorava lutar e depois de apenas três meses de treinamento, Van fez sua primeira luta amadora. Ele levou apenas 96 segundos para nocautear e isso foi seguido por mais três vitórias – todas nos seis meses seguintes – e Van decidiu que era hora de se tornar profissional.

Assim como na luta de rua contra o ex-namorado furioso, Van enfrentou outra dura realidade em sua estreia profissional no MMA, que foi a primeira vez que passou de rounds que duraram cinco minutos em vez de apenas três.

“Mesmo antes de começar, eu jogava futebol, então meu cardio era bom. Mesmo nas brigas de rua, nunca me cansei”, disse Van. “Não vou mentir, na minha primeira luta profissional tive que me questionar no meio da luta, no primeiro round. Acabamos de conversar sobre isso há dois dias com meus amigos. Eu pensei por que estou fazendo essa merda? Três minutos [in amateur] e cinco minutos [in pro]não parece muita diferença, mas quando você está lá, como na minha primeira luta profissional, eu fiquei tipo f***, essa merda é longa!

“Na verdade, consegui terminar no segundo turno e pensei, isso é legal! Foi quando eu disse que queria levar isso a sério.”

Van enfrentou outra experiência humilhante duas lutas depois, quando enfrentou um oponente com experiência em wrestling. Essa agora é a única perda em seu currículo.

“Eu estava pensando que era melhor do que todo mundo porque não perdia uma luta há muito tempo”, disse Van. “Eu venci dois caras no nível profissional e eles já faziam isso há muito mais tempo do que eu e eu os venci sem nem tentar. Então pensei que poderia passar por todos esses caras.

“Descobri quando lutei com um bom lutador e isso me humilhou. Isso me tornou um lutador melhor depois daquela derrota.”

Desde aquele único revés, Van conseguiu 7-0 com cinco finalizações, incluindo duas vitórias no UFC. Ele ainda não parou ninguém no octógono, mas espera mudar isso quando enfrentar Felipe Bunes, no UFC Vegas 84, no sábado.

A partir daí, Van espera apenas coisas maiores e melhores no futuro.

“Espero conseguir os 15 melhores na minha próxima luta”, disse Van. “Eu sou muito bom.”