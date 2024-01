O prefeito de Buffalo envia uma mensagem clara a Taylor Swift: você receberá tratamento quente para aliviar a dor que sentirá

Taylor Swift foi avisado de brincadeira pelo prefeito de Buffalo, Byron Brownpara que ela possa testemunhar o Chefes de Kansas City perder se ela comparecer ao jogo de domingo contra o Bills.

Os Chiefs estão prontos para enfrentar o Notas de búfalo na Rodada Divisional dos Playoffs da NFL. O prefeito garantiu Rápido que ela seria bem recebida pelos fãs de Buffalo, mas, brincando, expressou confiança de que seria seu último jogo na temporada de 2023.

Taylor Swift grita com Travis Kelce, irritando os fãs no jogo dos Chiefs

“Há muitos Swifties aqui em Buffalo e no oeste de Nova York”, disse Brown.

“Ela será recebida aqui de braços abertos. E o tratamento que ela receberá aqui será tão caloroso e tão bom que vai aliviar a dor que ela sentirá pela derrota do Chiefs.”

Condições climáticas desafiadoras

Os Bills, que precisavam da ajuda dos torcedores para limpar a forte nevasca no estádio, estão preparados para um clima mais adverso esta semana. Embora Chiefs e Bills tenham vencido seus jogos anteriores em condições climáticas desafiadoras, o aviso brincalhão do prefeito adiciona um toque alegre à expectativa em torno do próximo confronto.

Swift, conhecida por apoiar o namorado, o tight end do Chiefs Travis Kelceno NFL jogos, provavelmente receberá tratamento VIP se comparecer. O vencedor do Chefes vs. contas O jogo avançará para o AFC Championship Game com possibilidade de chegar ao Super Bowl em Las Vegas.