O presente de luxo de Georgina Rodriguez de Cristiano Ronaldo: parece um brinquedo típico

Georgina Rodríguezo recente presente de luxo de Cristiano Ronaldo, um relógio que supostamente vale mais de 100 mil euros, despertou curiosidade e discussão. O referido presente foi entregue a Rodríguez para seu aniversário de 30 anos.

O programa matinal ‘Aruser@s’ no La Sexta apresentou o tema com destaque na quarta-feira, 31 de janeiro. Afonso Corrente comentou em Rodrígueznatureza aparentemente despretensiosa, sugerindo que ela valoriza a riqueza interior acima dos bens materiais, com o presente sendo comparado a um “brinquedo típico” por Atualarrancando risadas do set.

Comentou sobre a estética do relógio

Seguindo RodríguezNas comemorações do aniversário de Nas Maldivas, a discussão voltou-se para o valor percebido e a estética do relógio.

Tatiana Corrente e Angie Cárdenascolaboradores do programa, opinaram sobre o assunto, com o primeiro notando a semelhança do relógio com um popular acessório infantil.

O show também se aprofundou em um jogo comparando Rodríguezrelógio com uma compra semelhante feita pela cantora Maluma para seu próprio aniversário de 30 anos.

Esta comparação levou a um debate sobre qual relógio era esteticamente mais agradável ou “cafona”, sem que se chegasse a um consenso claro.