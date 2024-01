O presidente executivo da TKO, Vince McMahon, acusado de tráfico sexual e abuso em ação movida por ex-funcionário da WWE

Um ex-funcionário da WWE entrou com uma ação judicial contra o fundador e atual presidente executivo do TKO Group Holdings, Vince McMahon, acusando-o de abuso sexual, tráfico e exploração.

Na quinta-feira, Janel Grant entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Connecticut contra McMahon, WWE e o ex-chefe de relações de talentos John Laurinaitis. O processo alega violações da Lei de Prevenção de Vítimas de Tráfico, juntamente com negligência, agressão civil e sofrimento emocional depois que Grant alegou que foi vítima de abuso sexual e emocional durante anos trabalhando para a WWE.

McMahon, TKO e WWE não responderam com nenhuma declaração sobre o processo.

O processo de Grant alega que McMahon e Laurinaitis se envolveram em “agressão sexual e tráfico”, usando-a para seu próprio prazer e como um “peão” para garantir acordos de talentos com possíveis lutadores que estavam recrutando.

McMahon supostamente encheu Grant de presentes e promessas de promoções de trabalho na WWE enquanto mantinha um “relacionamento” com ela. O processo alega que McMahon também usou intimidação e coerção para fazer ameaças ao seu sustento e à sua “reputação” se ela não sucumbisse às suas “demandas sexuais cada vez mais depravadas”.

Um incidente específico destacado no processo afirma que Grant foi puxada para uma sala de conferências nos escritórios da WWE, onde foi supostamente agredida sexualmente por McMahon e Laurinaitis. Outro incidente alega que McMahon defecou em Grant durante um ménage à trois e ordenou que ela “continuasse dando prazer ao amigo” enquanto ele saía para tomar banho.

McMahon também é acusado de compartilhar fotos e vídeos sexualmente explícitos de Grant “incluindo conteúdo pornográfico que ele gravou” com outros funcionários da WWE, incluindo executivos e também “um atleta mundialmente famoso e ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC com quem a WWE estava tentando ativamente assinar contrato”. para um novo contrato.”

O processo alega que depois que a esposa de McMahon descobriu sobre o relacionamento que ele compartilhava com Grant, ela foi pressionada a renunciar à WWE e forçada a assinar um acordo de sigilo em meio a promessas de que o fundador da WWE a “apoiaria” e protegeria.

Grant supostamente devia US$ 3 milhões relacionados à assinatura do NDA, mas o processo afirma que McMahon parou de fazer pagamentos e a acusou de vazar informações para a imprensa.

“A queixa de hoje procura responsabilizar dois executivos da WWE que agrediram sexualmente e traficaram a Requerente Janel Grant, bem como a organização que facilitou ou fez vista grossa ao abuso e depois o varreu para debaixo do tapete”, Ann Callis, advogada da Sra. Grant, disse em um comunicado. “Ela é uma pessoa incrivelmente reservada e corajosa que sofreu profundamente nas mãos do Sr. McMahon e do Sr.

“EM. Grant espera que seu processo evite que outras mulheres sejam vítimas. A organização está bem ciente do histórico de comportamento depravado do Sr. McMahon e é hora de assumirem a responsabilidade pela má conduta de sua liderança.”

O processo ocorre poucos dias depois que a TKO anunciou um grande acordo de 10 anos no valor de US$ 5 bilhões para transferir o principal programa WWE Raw da USA Network para a Netflix a partir de 2025. O acordo transformador foi um aumento significativo nas taxas de direitos de transmissão em relação ao acordo anterior com a NBCUniversal. .

A WWE efetivamente foi vendida para a Endeavor em abril passado, em um acordo que acabou colocando a equipe de wrestling profissional sob um novo guarda-chuva de empresa ao lado do UFC. A empresa combinada, agora chamada TKO Group Holdings, conta com McMahon como presidente executivo.

McMahon tem estado no centro de uma série de controvérsias nos últimos anos, depois de se aposentar e retornar à WWE após acusações de má conduta sexual na empresa. Em agosto passado, ele recebeu uma intimação do grande júri federal relacionada às alegações de má conduta sexual, embora nenhuma acusação tenha sido apresentada contra o executivo.

Mais recentemente, McMahon vendeu aproximadamente US$ 700 milhões em ações pessoais na TKO – aproximadamente 25% de suas ações – mas permanece em sua função de presidente executivo.