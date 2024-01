O príncipe Andrew permanecerá firme em seu contrato de locação na mansão real

EUno rescaldo do Jeffrey Epstein divulgação de documentos, Príncipe André permanece firme em resistir a qualquer tentativa de despejá-lo de sua residência real, o Royal Lodge, com 30 quartos, em Windsor.

Apesar da menção proeminente do seu nome nos documentos controversos o Duque de York supostamente prometeu combater quaisquer esforços do seu irmão Rei Carlos IIIpara obrigá-lo a desocupar o imóvel que divide com a ex-mulher, Sarah Ferguson.

Caso Jeffery Epstein: lista chocante de nomes divulgada em conexão com o escândaloMC

De acordo com fontes próximas a André, o real de 63 anos e sua ex-esposa estão decididos em sua decisão de permanecer na Loja Real. Afirmando Andréa posição de, uma fonte declarou enfaticamente ao The Mirror.

“O rei não pode forçá-lo a sair. Ele tem um contrato de arrendamento de ferro fundido que tem absolutamente toda a intenção de honrar”, referindo-se ao contrato de arrendamento de 75 anos que Andrew assinou para a propriedade do Castelo de Windsor em 2003.

O rei Carlos pretende fazer uma mudança

Apesar das ofertas relatadas de Charles, incluindo a potencial mudança para Frogmore Cottage, outrora ocupada por Príncipe Harry e Meghan MarkleAndrew permanece inflexível em permanecer onde está.

Houve sugestões de redução do tamanho de Andrew para uma residência menor e corte do financiamento de segurança à luz de sua associação com Epstein, conforme revelado em documentos recentemente abertos.

O nome de Andrew aparece com destaque em documentos judiciais relacionados a um processo por difamação movido pelo acusador de Epstein Virgínia Roberts Giuffre contra Ghislane Maxwell em 2015.

Negando qualquer irregularidade, o duque de York enfrentou acusações de abuso sexual contra Giuffre quando ela tinha 17 anos. Os documentos também destacaram as estadias regulares de Andrew na mansão de Epstein na Flórida, onde ele supostamente fazia “massagens diárias”, conforme atestado por Epsteinex-mordomo, Juan Alessi.

Respondendo às reclamações, a Polícia Metropolitana afirmou que nenhuma investigação foi iniciada, mas avaliaria qualquer informação nova e pertinente se fosse levada ao seu conhecimento.

Enquanto isso, fontes próximas à realeza revelaram que Andrew investiu mais de 7,5 milhões de libras (aproximadamente 9,5 milhões de dólares) na renovação da extensa propriedade, com dívidas pendentes superiores a 2 milhões de dólares para reparos.

Este compromisso financeiro sublinha o seu compromisso em manter a sua residência, apesar das crescentes controvérsias em torno da sua associação com Epstein.