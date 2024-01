O produtor de ‘Starships’ de Nicki Minaj, RedOne, legal com ela cortando os programas

RedOne disse ao TMZ Hip Hop: “Tenho o maior respeito por Nicki Minaj e amo muito o trabalho dela. Sempre respeitarei os desejos de uma artista… Sinto-me muito orgulhoso de ter feito esse disco com ela junto com o sucesso global que ele tem. feito.”

“Starships” chegou pela primeira vez em 2012 e atualmente está no 9x Platinum, mas Nicki disse ao público de NYE em Miami, as versões ao vivo da faixa são coisa do passado.