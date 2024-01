O Programa de Conectividade Acessível está terminando? Tudo o que você deve saber sobre isso

Einscrição para o Programa de Conectividade Acessível (ACP) terminará em 8 de fevereiro de 2024, depois de fornecer ajuda a milhões de americanos nas difíceis questões económicas colocadas pela pandemia de Covid-19, pela guerra na Ucrânia e pela guerra em Gaza.

Os clientes devem ser aprovados e inscritos em um provedor de serviços até às 23h59 ET do dia 7 de fevereiro para receber o auxílio ACP.

O Programa de Conectividade Acessível (ACP) é uma iniciativa federal que oferece às famílias elegíveis um desconto mensal de até US$ 30 para serviços de Internet e até US$ 75 para aqueles em terras tribais qualificadas.

Além disso, as famílias elegíveis podem receber um desconto único de até US$ 100 na compra de um laptop, desktop ou tablet, com uma contribuição de US$ 10 a US$ 50 da família.

Desde o seu lançamento em dezembro de 2021, o ACP ajudou mais de 22 milhões de famílias elegíveis no acesso a serviços online para educação, desenvolvimento de carreira, telessaúde e muito mais, mas devido ao sucesso generalizado do programa, os fundos atribuídos de 14,2 mil milhões de dólares estão esgotados, exigindo financiamento adicional ou cortes.

O governo escolheu este último, daí o prazo de inscrição, antes de encerrarem definitivamente o programa em abril de 2024, para economizar dinheiro para outras áreas da economia.

Há quanto tempo existe o Programa de Conectividade Acessível?

O ACP foi formado em 2022 e recebeu financiamento através da Iniciativa Internet para Todos e do Investimento em Lei de Infraestrutura e Empregoscom financiamento atribuído numa base de cinco anos.

O programa é supervisionado pelo Comissão Federal de Comunicações mas para estender o esquema, Estados Unidos O Congresso deve concordar em fazê-lo, o que pode ser um tema polêmico entre políticos em conflito que desejam jogar o jogo.

O programa surgiu para substituir o programa de benefício emergencial de banda larga durante a Covid-19, permitindo assim que os americanos em dificuldades permanecessem online durante o mundo cada vez mais digital.