O projeto que Brad Pitt tentou abandonar: tínhamos 20 páginas de merda

Aé um dos maiores nomes de Hollywood, com uma carreira igualmente prestigiada e longa, Brad Pitt participou de uma longa lista de projetos.

Assim, não é surpreendente que ele tenha más lembranças de alguns deles, e tenha palavras particularmente fortes para ‘O Próprio Diabo’.

Gwyneth Paltrow revela detalhes malucos sobre como eram Brad Pitt e Ben Affleck na cama

Ele comentou publicamente algumas das obras em que participou, destacando o thriller que protagonizou ao lado Harrison Fordo que foi uma experiência de aprendizado.

Porém, não foi num contexto positivo, pois ele considera o projeto desastroso. O filme em questão é um filme de 1997 dirigido por Alan J. Pakula, que acabou sendo um fiasco tanto de bilheteria quanto aos olhos da crítica.

O filme conta a história de um policial de Nova York que descobre que seu hóspede é na verdade um membro do Exército Republicano Irlandês, um movimento separatista que apela à República da Irlanda e à Irlanda do Norte para romper com o Reino Unido para formar uma Irlanda inteira.

Pitt interpretou o membro do IRA, chamado Frankie McGuirecom Ford assumindo o papel do policial chamado Sargento Tom O’Meara.

Atualmente detém uma taxa de aprovação de 37% no Rotten Tomatoes e uma pontuação de 53/100 no Metacritic e enquanto Pitt gostou do filme e também Ford também, Pitt lamentou que o roteiro deveria ter sido descartado para que realizasse seu potencial.

“Não tínhamos um roteiro” Pitt disse à mídia na época. “Bem, tínhamos um ótimo roteiro, mas ele foi descartado por vários motivos.

“Ter que inventar alguma coisa enquanto avançávamos… Jesus, que pressão! Foi ridículo. Foi o filme mais irresponsável, se é que você pode chamar assim, que eu já vi.

“Tentei uma semana antes de começarmos a filmar e tínhamos 20 páginas de merda. E aquele roteiro que eu adorava se foi.”

O próximo projeto de Brad Pitt

Pitt’s atualmente definido para se reunir com o icônico George Clooney enquanto trabalham juntos em um filme chamado ‘Wolfs’, com lançamento previsto para 20 de setembro de 2024.

É um filme original da Apple, mas no momento pouco se sabe sobre o enredo, exceto que segue dois fixadores designados para um trabalho que, dado seu status e demandas salariais, provavelmente será Pitt e Clooney.

O filme é produzido por Jon Watts (Homem-Aranha De Volta ao Lar, Longe de Casa, No Way Home) e a dupla atuará como produtores ao lado dele e de muitos outros. O projeto também incluirá Amy Ryan (The Office US) e Austin Abrams (Euphoria).