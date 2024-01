O proprietário do Patriots considera o ex-técnico do ano da NFL como um substituto potencial para Bill Belichick

Patriotas da Nova Inglaterra proprietário Roberto Kraft está supostamente considerando se separar do lendário treinador principal Bill Belichick após a decepcionante temporada de 5 a 11 do time, a pior desde o primeiro ano de Belichick em 2000. Os Patriots perderam a pós-temporada em três dos últimos quatro anos e não venceram um jogo dos playoffs desde a vitória no Super Bowl 53, cinco anos atrás.

Se Belichick sair, a Kraft poderá ter como alvo um ex- Treinador do Ano da NFL como seu substituto. De acordo com Albert Breer da Sports Illustrated tem havido discussões nos círculos da liga sobre o potencial da Kraft alcançar o Titãs do Tennessee para perguntar sobre o treinador principal Mike Vrabel.

Breer afirmou: “Se Belichick se for, o técnico dos linebackers Jerod Mayo estará na frente da fila para substituí-lo… Também houve especulações nos círculos da liga de que Kraft poderia pelo menos fazer uma ligação para o Tennessee Titans sobre Mike Vrabel. “

Vrabel, uma parte importante da primeira dinastia dos Patriots na década de 2000, tem um forte histórico como técnico dos Titans desde 2018. Ele levou o time a quatro temporadas consecutivas de vitórias e três vagas consecutivas nos playoffs, incluindo uma aparição no Jogo do Campeonato AFC em 2019. Isso o torna um candidato atraente para a Kraft se ele busca familiaridade com seu próximo treinador.

Vrabel fez um ótimo trabalho de treinador com os Titãs

No entanto, permanece incerto se os Titãs estariam dispostos a se separar de Vrabel, especialmente depois de seu desempenho impressionante como o Treinador do Ano de 2021. Se a Kraft pretende garantir Vrabel, ele pode precisar oferecer um pacote de compensação substancial.

Além de Vrabel, especula-se sobre o atual Patriotas treinador de linebackers Jerod Mayo potencialmente substituindo Belichick. De acordo com Breer, as discussões com a Kraft no ano passado levaram Mayo a recusar uma oportunidade de entrevista para o Carolina Panteras trabalho, indicando uma forte relação entre Mayo e a propriedade dos Patriots. Isto sugere que Mayo pode ser um forte candidato interno para o cargo de treinador principal.

A possível saída de Belichick e a subsequente busca por um novo técnico podem marcar uma transição significativa para a organização Patriots. Com as incertezas iminentes, a decisão da Kraft em relação à comissão técnica será, sem dúvida, monitorada de perto tanto pelos entusiastas do futebol quanto pelos analistas.