O proprietário dos Panthers, David Tepper, joga bebida nos fãs dos Jaguars: NFL entra em ação

Carolina Panteras proprietário David Tepper está no meio de uma grande polêmica depois que um vídeo foi divulgado mostrando ele jogando sua bebida em um Jaguares de Jacksonville zona de fãs.

A frustração do dono do Carolina Panteraso pior time do NFL após 17 semanas com apenas duas vitórias, esteve em exibição no EverBank Stadium.

Dono dos Panthers se irrita e joga bebida em torcedores dos Jaguars/ Instagram @c_honsberger

Foi o usuário do Instagram c_honsberger quem postou o material, onde é possível perceber que o proprietário ficou furioso e jogou sua bebida em um trecho do Jaguares de Jacksonville fãs.

O que a NFL diz sobre David Tepper

Após a divulgação do vídeo, um porta-voz da NFL mencionou que “estamos cientes e não temos mais comentários neste momento”, revelou o jornalista do The Athletic, Joe Person.

Por outro lado, o portal norte-americano enfatizou que o Carolina Panteras foram consultados sobre o incidente; no entanto, eles também se recusaram a fazer qualquer declaração.

O time de Charlotte, da Carolina do Norte, sofreu sua décima quarta derrota na temporada, agora fora de casa para Jacksonville por um placar de 26-0.

Este é o número mais baixo para Panteras desde 20 de novembro de 2022, quando marcou apenas três pontos contra Corvos de Baltimore; embora tenha sido seu primeiro desligamento e mais de 20 anos, quando não adicionaram unidades em 20 de outubro de 2022 contra Falcões de Atlanta.

Com este resultado, Carolina será o time que receberá a primeira seleção do próximo Draft da NFL, isso sim, é preciso lembrar que essa escolha passará para Ursos de Chicago depois de enviar sua primeira seleção no draft de 2023 para o Panteras em troca de receptor DJ Mooreseleções de primeiro e segundo turno de 2023, uma seleção de primeiro turno de 2024 e uma seleção de segundo turno de 2025.