O pulso de Taylor Swift brilha com uma pulseira de US$ 11 mil da estrela dos Chiefs, Travis Kelce

Travis Kelce e Taylor Swifto romance os solidificou como um casal poderoso. O tight end do Chiefs All-Pro e o cantor de “Karma” têm sido inseparáveis ​​sempre que conseguem encontrar tempo em suas agendas lotadas.

RELACIONADO:

Kelce supostamente garantiu que Swift conhecesse seu amor por ela onde quer que estivessem, graças a pulseiras personalizadas de US$ 11 mil com diamantes. As pulseiras foram desenhadas como parte de uma coleção com jogadores de golfe Michelle Wie Oeste, apresentando as iniciais TNT. Um dos joalheiros recorreu ao TikTok para explicar a pulseira e seu design:

O beijo romântico de Taylor Swift com Travis Kelce para comemorar a jornada do Chiefs no Super Bowl

“A pulseira que Taylor está usando é na verdade a peça marcante de nossa coleção de três peças que fizemos com a golfista profissional Michelle Wie West. A inspiração para esta coleção veio da pulseira da amizade.

“Não podemos acreditar que isso está nos pulsos de Taylor. Tanto Michelle quanto toda a equipe do Wove são grandes Swifties, então esta é a maior honra de todas. Por mais que adoraríamos receber o crédito pelo apelido da TNT, era tudo Travis.”

Swift usou a pulseira

De acordo com o site Wove, a pulseira personalizada custa cerca de US$ 5,8 mil por peça. A pulseira foi vista usada por Swift após o Chefes de Kansas City vitória nos playoffs no fim de semana passado depois de abraçar Travis Kelce após o jogo.

Swift tem apoiado muito seu namorado, participando dos jogos do Chiefs desde setembro passado. Ela mostrou seu apoio de várias maneiras nesta temporada, desde usar blusões semelhantes às cores do Chiefs nos jogos com tênis vermelhos combinando até usar uma pulseira da amizade com o número da camisa 87 de Kelce e um moletom vintage do Chiefs.

Quando os Chiefs enfrentaram os Packers, o 12 vezes vencedor do Grammy vestiu uma jaqueta toda vermelha. No início deste mês, Swift usou uma jaqueta Kelce personalizada feita por Kristin Juszczyk isso se tornou viral.