O quase inédito cartão vermelho redondo no futebol causando furor na Inglaterra e suas duas explicações

A expulsando no oitavo minuto de qualquer futebol A partida é rara, mas se o árbitro tirar do bolso um cartão vermelho redondo, todos esquecem o minuto da falta. Então por que o árbitro retirou o cartão vermelho circular?

Aconteceu no Copa da Inglaterra confronto entre Brentford e Wolverhampton quando Tony Harrington expulsou João Gomes por uma entrada em Christian Norgaarde a polêmica sobre a expulsão deu lugar à descrença na forma do cartão mostrado.

Segundo o SPORTbible, que extrai a explicação de um fórum de arbitragem, estes cartões vermelhos redondos (também existem os ovais) foram introduzidos no futebol para ajudar jogadores que têm problemas para diferenciar cores. Assim, mesmo que o jogador sofra de algum problema visual, ele entende claramente que a carta retangular é amarela e a redonda é vermelha.

Anteriormente, jogadores como Thomas Delane, admitiram que seu daltonismo os deixou confusos em campo e incapazes de diferenciar seus companheiros quando olham para baixo enquanto correm com a bola.

“É difícil descrever. É como ver diferentes tons da mesma cor”, disse o primeiro. Jogador do Crystal Palace disse ao DR P3 em 2018. “Normalmente jogamos com calções diferentes, mas desta vez [he said referring to Denmark-Mexico] ambos eram brancos, o que tornava tudo ainda mais complicado.

“O que fiz foi apenas olhar para os rostos, mas tive que fazer isso muito rapidamente para não perder a bola. Quando as pessoas estão próximas você consegue distingui-las bem, mas quando o ritmo é alto e elas estão mais distantes é um pouco difícil.”

A outra explicação, também explicada em vários fóruns, é sobre um método para evitar confusão dos próprios árbitros. Para não cometer erros ao expulsar um jogador, uma ação que pode determinar uma partida, alguns árbitros preferem levar um cartão vermelho redondo.

Isso facilita distingui-lo do amarelo ao retirá-lo do bolso. Um usuário do Reddit conta sobre um árbitro de rugby que lhe deu essa explicação.

“Certa vez, ele quis dar um cartão amarelo a alguém”, postou o usuário do fórum. “Mas tirou o vermelho por engano, então ele mudou seu cartão vermelho para um círculo para não cometer o mesmo erro novamente.”

Isso já aconteceu antes?

Os fãs nem se importaram com isso o jogo em Wolverhampton terminou 1-1 e foram para uma reprise pois eles, nas redes sociais, alegaram que nunca presenciaram nada parecido, mas mesmo que nunca tivéssemos visto, não é a primeira vez que isso acontece…

Há apenas um ano, em janeiro de 2023, durante Jogo da Copa da Inglaterra entre Wrexham e Sheffield United,Reitor Whitestone também mostrou um cartão vermelho circular para Daniel Jebbison, causando também uma onda de estranheza entre os fãs. Voltando ainda mais, Urias Rennie, o primeiro árbitro negro a apitar uma partida da Premier League em 1997, também os utilizou.