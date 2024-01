O que a comediante Natasha Leggero fez para superar sua apresentação de abertura? Bert Kreischer ficou encantado

EUum movimento ousado e hilário, comediante Natasha Leggero deixou seu público em estado de choque no fim de semana quando ela decidiu igualar a apresentação sem camisa de seu show de abertura tirando a roupa no palco.

O comediante de 49 anos subiu ao palco do improvisação de Hollywood depois de ficar sem camisa Bert Kreischer apresentou ela. Vestido com um casaco branco peludo sobre um macacão jeans, Luz pegou o microfone, prontamente jogou o casaco para o público e começou a desfazer as alças do macacão, eventualmente tirando a camisa.

A multidão irrompeu em aplausos e Luz questionado com humor, “Se os meninos conseguem, por que as meninas não conseguem?” ganhando muitos elogios.

É uma questão de princípios para Leggero

Bert Kreischerque fez parte do ato arriscado, gritou da multidão, “Oh meu Deus. O melhor.” e sugeriu que ele talvez tivesse que começar a tirar as calças durante as trocações para completar Leggero’s desempenho.

Após o show, Luz foi às redes sociais, postando um carrossel de fotos mostrando sua jogada ousada. Ela legendou a postagem, “Bert [Kreischer] tirou a camisa dele, então eu também. O Improv disse para não postar, mas o TMZ já o fez.”

Ela seguiu com uma foto censurada dela e Delator de topless no palco, brincando, questionando se os quadrinhos femininos deveriam ser capazes de fazer as mesmas coisas que os quadrinhos masculinos, acrescentando: “Porque também estive pensando em tentar foder minha abertura.”

Outros comediantes ficaram em êxtase

O ato desafiador provocou uma resposta positiva de celebridades e colegas comediantes no Instagram. Chelsea Handler, Sarah Silverman, Margaret Choe outros aplaudiram Leggero’s movimento ousado, enfatizando os padrões duplos da indústria.

Em resposta a Leggero’s humor sobre “tentando foder” seu ato de abertura, Beth Stelling sugeriu atrevidamente, “Você sempre pode tentar foder seu abridor e, se eles disserem não, parar de segui-los nas redes sociais.”

O desafio lúdico tocou claramente entre os comediantes, destacando a necessidade de desafiar as normas da indústria e abraçar a igualdade nas performances cômicas. Leggero’s ato, endossado por Bert Kreischer nas redes sociais, é uma prova de como quebrar barreiras com humor e inteligência.