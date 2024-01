O que é a verificação da localização do jogador no Windows PC 2024? Guia definitivo

Tornou-se uma parte necessária para garantir o jogo limpo e a conformidade com os regulamentos regionais para verificações de localização de jogadores a serem realizadas pela indústria de jogos. Para realizar essas verificações, os computadores Windows utilizam sistemas sofisticados, o que os torna uma das plataformas mais populares para jogos. Este artigo mencionou alguns detalhes que ajudarão você a entender a verificação da localização do jogador. Então, vamos conferir o guia.

O que é a verificação da localização do jogador no Windows 11?

O Players Location Check verifica a localização dos jogadores em jogos online e sites de apostas usando software desenvolvido pela GeoComply. O software monitora seu acesso aos sites de jogos e apostas para garantir que seja legal.

Ao utilizar pontos de interesse do mundo real, o software ajuda jogos como Ingress e Pokémon Go a criar mapas virtuais, e sites de jogos de azar como DraftKings reduzem a possibilidade de fraude. Além disso, reduz a latência da rede combinando os jogadores de acordo com suas regiões e evitando trapaças.

Verificação da localização do jogador é usado para verificar a localização dos jogadores em jogos, fornecer anúncios relevantes, melhorar recursos baseados em localização e muito mais.

O que é PlayerLocationsCheckTask.cmd?

Um arquivo regulamentar do Windows conhecido como PlayerLocationCheckTask.cmd facilita a execução bem-sucedida do Software de verificação de localização do jogador. Sempre que você usa seu computador, esta tarefa agendada é executada em segundo plano, verificando constantemente sua localização. Na maioria dos casos, um arquivo .cmd está localizado na pasta GeoComply/PlayerLocationCheck e ocupa apenas 480 bytes.

Quais são os métodos de verificação da localização do jogador?

Em computadores Windows, vários métodos são usados ​​para localizar jogadores. Existem vários métodos disponíveis, que vão do mais básico ao mais avançado.

1. Geolocalização do endereço IP

Assim, para estimar a localização do jogador, um dos métodos mais comuns é utilizar o seu endereço IP. O banco de dados de geolocalização de endereços IP pode aproximar a localização do player com base no endereço IP. No entanto, este método é limitado porque VPNs e servidores proxy podem mascarar o verdadeiro endereço IP de um usuário, levando a resultados imprecisos.

2. Posicionamento GPS e Wi-Fi

A maioria dos dispositivos Windows, principalmente laptops e tablets, vem com recursos de posicionamento GPS ou Wi-Fi. Os desenvolvedores de jogos podem usar essas tecnologias para obter dados de localização mais precisos. Embora este método seja bastante eficaz, os usuários podem desativar os serviços de localização ou usar um dispositivo que não suporte tais recursos.

3. Dados de contas de usuário

Muitas vezes, os usuários precisam se registrar em plataformas de jogos online, fornecendo informações como endereço e país. Os usuários podem fornecer informações sobre sua localização para verificar a localização do jogador. Apesar de este método ser mais confiável que a geolocalização de endereços IP, ainda é suscetível a erros se o usuário inserir dados incorretos.

Como desativar PlayerLocationCheckTask.cmd?

É um arquivo legítimo, PlayerLocationCheckTask.cmd. Não há nenhuma ameaça associada a isso. No entanto, também é necessário certificar-se de que estes ficheiros são legítimos, verificando as suas propriedades, uma vez que vírus e malware podem, por vezes, infiltrar-se nos dispositivos desta forma.

Se você tiver alguma dúvida sobre isso, veja como desabilitar PlayerLocationCheckTask.cmd:

Para abrir o Agendador de tarefas Clique no procurar ícone, pesquise e clique no Abrir botão.

Próximo, clique com o botão direito PlayerLocationCheckTask.

Você pode escolher Desativar ou Excluir.

Está feito! Esta tarefa agendada não ameaça mais a privacidade e não estará mais em uso.

A verificação de localização do jogador é segura?

É seguro usar o Player Location Check em computadores Windows para determinar se uma pessoa é legalmente competente para usar a plataforma. De qualquer forma, é sempre recomendável executar uma verificação antivírus de vez em quando quando algo for novo. Como malware e vírus podem entrar no dispositivo de diversas maneiras, é importante ter isso em mente.

Como posso desinstalar a verificação de localização do player?

Colocar o seu Mac no modo de segurança e remover a verificação de localização do player removerá o aplicativo do seu sistema mais rapidamente.

Para garantir que você se livre completamente deles, você pode remover algumas pastas adicionais. Para excluir a verificação de localização do jogador no modo de segurança, deixe-me mostrar como:

Para acessar Modo de segurança no seu Mac, reinicie-o (Apple > Reiniciar na barra de menu). Assim que o logotipo da Apple aparecer, segure Mudança e pressione o botão liga / desliga.

Observação: Quando bem-sucedido, o Modo de segurança aparecerá na barra de menus.

Clique em Localizador > Aplicativos.

Observação: para encontrar sua pasta Aplicativos, abra um Janela do localizador.

Quais são os impactos na experiência de jogo online?

Os jogadores que jogam jogos online em computadores Windows sofrerão um impacto direto devido à implementação de verificações de localização do jogador. Para ter sucesso como desenvolvedor de jogos e como jogador, você deve compreender esse impacto.

1. Restrições de acesso

Os jogadores geralmente são impedidos de acessar determinados recursos e jogos com base em sua localização. Em certos países onde o jogo é proibido ou estritamente regulamentado, os casinos online podem restringir o acesso dos jogadores. Devido a restrições geográficas, os jogadores podem não conseguir acessar seus títulos favoritos. Embora isso garanta a conformidade com as leis locais, pode ser frustrante para os jogadores.

2. Fair Play e Integridade Competitiva

As verificações de localização dos jogadores visam garantir um jogo limpo. Essas verificações bloqueiam redes privadas virtuais (VPNs) e outros métodos de ocultar a localização dos jogadores, o que ajuda a manter a honestidade dos ambientes de jogos online. Ter condições de concorrência equitativas para uma experiência de jogo satisfatória em jogos competitivos é particularmente importante.

3. Problemas de atraso e latência

Pode haver latência adicional introduzida por algumas verificações avançadas de localização do jogador. Em jogos competitivos, a latência é crucial para um desempenho ideal, o que pode ser uma preocupação para quem depende de conexões de baixa latência. Além disso, os desenvolvedores estão constantemente se esforçando para superar o desafio técnico de equilibrar a verificação completa da localização com o mínimo impacto na jogabilidade.

