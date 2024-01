O que é anti-aliasing? Trabalho, técnicas TAA vs FXAA

Os jogos para PC permitem que os jogadores experimentem as configurações gráficas de seus computadores. Isso evita quaisquer irregularidades que eles possam encontrar durante a sessão de jogo. Ao jogar, você pode encontrar bordas pixeladas em objetos, que chamamos de irregularidades. Muitas vezes, isso pode ser evitado aumentando a resolução da tela do PC, mas se você estiver usando uma GPU mais antiga ou que não foi projetada para jogos, isso pode não ser possível. Com uma GPU antiga, você não conseguirá obter uma alta resolução. O anti-aliasing entra em jogo aqui.

O anti-aliasing ajuda a evitar irregularidades que os jogadores de PC podem encontrar. Isso não apenas melhora os gráficos, mas também melhora a experiência geral dos jogos com uma placa gráfica antiga. Se você não sabe o que é antialiasing, não se preocupe. Estaremos explicando o que significa antialiasing, tipos e qual é o melhor para você.

O que é anti-aliasing?

O antialiasing ajuda a se livrar de irregularidades que podem ser encontradas durante os jogos. Os irregulares são causados ​​por causa dos pixels retangulares que podem formar formas não retangulares. Esses jaggies também são conhecidos como alias. Antialiasing significa livrar-se desses alias de irregularidades que você encontra. Em muitos casos, não ajuda a se livrar completamente dos jaggies, mas o que faz é tentar reduzir o alias tanto quanto possível.

O anti-aliasing é uma das melhores maneiras de se livrar dos irregularidades que você pode encontrar e aumentar a experiência geral ao jogar no PC.

LEIA TAMBÉM: Como consertar o erro da barra de jogo do Xbox que não funciona

O que o anti-aliasing faz?

Os objetos que você vê na curva nem sempre são retangulares. Os pixels na tela do computador são retangulares e fica difícil renderizar formas e curvas não retangulares em um monitor. Portanto, você pode encontrar jaggies ou alias na tela do computador. Isso geralmente ocorre quando sua placa gráfica tenta renderizar as bordas e superfícies curvas para serem exibidas suavemente no monitor, mas não consegue.

Principalmente, as placas gráficas modernas podem muito bem lidar com isso, mas esse problema ocorre principalmente quando você está usando uma placa gráfica antiga ou que não foi projetada para jogos. O que o anti-aliasing faz é suavizar as bordas da curva para evitar aliasing. No entanto, isso não remove completamente os jaggies ou aliados que você encontra, mas os reduzirá a ponto de tornar sua experiência no jogo muito melhor.

Tipos de melhor anti-aliasing

Bem, existem vários tipos de antialiasing por aí, e pode ser bastante confuso qual deles escolher. Não se preocupe, acabaremos com sua confusão no final deste artigo. Mas antes disso, vamos discutir quais são os tipos de antialiasing que você pode usar.

MSAA

O primeiro tipo de anti-aliasing é o MSAA. MSAA ou anti-aliasing multisample é um dos tipos mais comuns de anti-aliasing que você pode escolher. Esta técnica usa múltiplas amostras para criar uma imagem mais suave.

SSAA

O próximo anti-aliasing é o supersampling anti-aliasing ou SSAA. Este tipo de anti-aliasing renderiza o jogo em uma resolução mais alta e então reduz a resolução. Isso produzirá uma imagem suave e clara que reduzirá o alias formado.

FXAA

FXAA, também conhecido como anti-aliasing aproximado rápido, é o que os jogadores que usam um PC de baixo custo preferem. Esta tecnologia suaviza a imagem 2D que você vê na tela. Não leva em consideração a geometria 3D dos modelos do jogo.

MLAA

O próximo tipo de anti-aliasing é o MLAA, que significa anti-aliasing morfológico. É uma técnica de pós-processamento que remove alias desfocando a imagem ou mesclando pixels.

SMAA

SMAA significa Anti-aliasing morfológico de subpixel, que também é um método de pós-processamento. Reduz o efeito de desfoque que você pode ver com o MLAA.

TXAA

TXAA ou anti-aliasing temporal é um tipo único de técnica de anti-aliasing que também é um pouco complexo. Ele usa várias técnicas de antialiasing para reduzir irregularidades e serrilhados temporais.

DLSS

O último tipo de anti-aliasing é o DLSS, destinado à superamostragem de aprendizado profundo. Esse tipo de técnica de anti-aliasing usa modelos de aprendizado profundo em supercomputadores da Nvidia, que permitem que a GPU forme uma imagem muito mais nítida, clara, detalhada e com resolução mais alta.

Qual técnica anti-aliasing você deve escolher?

Bem, se você está procurando um PC de baixo custo ou de médio porte para jogos, então você deve optar pelo antialiasing pós-processamento, que ajudará a reduzir o alias sem sobrecarregar muito o poder de processamento da GPU. Você pode optar por técnicas como FXAA, MLAA e SMAA, que são destinadas a PCs de médio e baixo custo.

Se você deseja imagens de melhor qualidade, pode optar por MSAA e SSAA. No entanto, esses processos são destinados a PCs para jogos de última geração, pois exigem muito poder de processamento da GPU.

LEIA TAMBÉM: Como verificar qual placa-mãe tenho no meu PC/laptop

Palavras Finais

O anti-aliasing é importante ao jogar, pois melhora a experiência de jogo do jogador. Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender o que é anti-aliasing e seu tipo.