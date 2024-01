O que é BlueScreenViewer? Como usar a visualização de tela azul no Windows 11/10

Muitas vezes é frustrante e desconcertante para os usuários do Windows experimentar telas azuis da morte (BSODs). Pode ser difícil identificar a causa raiz de um erro crítico no seu computador quando ele exibe uma tela azul com códigos de erro ocultos. Existem ferramentas disponíveis para simplificar o processo de solução de problemas, como o BlueScreenView. Por esse motivo, se você deseja usar o Bluescreenview em seu PC com Windows 10/11, leia este guia com atenção. Então, vamos conferir o guia.

O que é o BlueScreensViewer?

Arquivos de minidespejo BSOD são produzidos pelo Windows quando o sistema encontra um BSOD. É uma ferramenta fácil de usar e gratuita projetada para analisá-los. Aqui, orientaremos você no processo de download e instalação do BlueScreenView no Windows 11 e 10. Além disso, examinaremos a interface e explicaremos o que cada seção de ferramenta faz para que os usuários possam solucionar problemas com eficiência.

Por que precisa de um visualizador de tela azul?

Se você reiniciar o computador após uma tela azul mortal, ainda poderá usá-lo normalmente por pelo menos alguns meses depois e não encontrará o mesmo erro novamente. A maioria dos usuários, como eu, continua seu trabalho quando suas máquinas voltam a funcionar após o problema ser resolvido.

Após o erro de tela azul, ainda é necessário visualizar o arquivo dump? Sem dúvida! Inicialmente, o erro ocorre porque algo está errado com o seu computador. Você pode ter problemas com isso em algum momento no futuro, embora pareça funcionar sem problemas agora. Depois de acumular energia suficiente, parece estar reunindo força para travar o sistema.

Há casos em que os erros BSOD ocorrem repetidamente sem correção desde a primeira ocorrência. Se você ignorar isso, pode acontecer com mais frequência se você deixar como está. Eventualmente, você se cansará disso e encontrará uma solução. Enquanto isso, pode ser necessário reinstalar o sistema para começar do zero, o que pode ser tarde demais para resgatar o computador.

Em outras palavras, é inteligente se livrar dos problemas enquanto eles ainda são pequenos. Para corrigir um erro de tela azul, você precisa primeiro determinar qual é o problema visualizando o arquivo de log de despejo que foi gerado.

Principais recursos do BlueScreenView para PC?

Há muitas vantagens em uma visualização em tela azul.

Ao usar o aplicativo, o computador é verificado automaticamente. Neste programa, problemas e questões são procurados e arquivos de minidespejo são criados.

Depois que a lista de arquivos de minidespejos for verificada, uma lista será criada.

Vários crash dumps podem ser encontrados no aplicativo que fornece informações sobre o travamento, como data e hora, para que uma solução possa ser encontrada.

Os rastreadores de memória são usados ​​para identificar com precisão quais drivers e minidespejos causaram a falha. Os problemas são mais fáceis de encontrar para o usuário.

Esta é a versão do arquivo de minidespejo que o BlueScreenView para PC extrai do driver.

Ele fornece informações sobre o nome do produto, versão, empresa e descrição do arquivo.

Usar as pastas Minidump em outra instância do Windows também é possível com BlueScreenView.

Não é necessário instalar o aplicativo. Além disso, não há documentação disponível.

É principalmente automatizado, portanto, é necessário pouco envolvimento humano durante todo o processo. Só há uma coisa que o programa não faz nesta situação: resolver os problemas.

Download e instalação do BlueScreenView no Windows 11/10

Há uma variedade de fontes confiáveis ​​onde você pode baixar a versão mais recente do NirSoft. Para instalar o aplicativo, siga estas etapas:

Execute o instalador: Duplo click o arquivo de configuração do BlueScreenView que você baixou. o arquivo de configuração do BlueScreenView que você baixou. Assistente de instalação: Não há nada complicado no processo de instalação. Não demora muito para que o BlueScreenView seja instalado em seu sistema quando você segue as instruções na tela.

Como usar o Bluescreenview no Windows

Depois de baixar e instalar o BlueScreenView.exe, correr isto.

Quando o BlueScreenView examina suas pastas de minidespejo, os detalhes da falha são exibidos automaticamente.

Quando ocorre uma falha, o painel superior da janela exibe o nome do arquivo “ arquivo de minidespejo .” Os drivers vinculados estão listados no painel inferior da janela.

clicando duas vezes nos drivers, você poderá visualizar suas propriedades de erro em formato de tabela. Pornos drivers, você poderá visualizar suas propriedades de erro em formato de tabela.

Além disso, os usuários podem enviar aos técnicos um relatório HTML de solução de problemas.

Relatório HTML – todos os itens ou Itens selecionados pelo relatório HTML clicando com o botão direito no arquivo de despejo. Depois disso, escolhaouclicando com o botão direito no arquivo de despejo.

Além disso, você pode salve os relatórios para ajudar a solucionar problemas recorrentes.

Clique com o botão direito no arquivo de despejo e selecione Salvar itens selecionados .

Colunas O botão pode ser usado para reordenar as colunas. Com BlueScreenView, você pode escolher quais colunas exibir. Além disso, oO botão pode ser usado para reordenar as colunas.

Existem também outros idiomas disponíveis. É possível alterar a fala do BlueScreenView. Certifique-se de baixar o arquivo zip para o idioma correto.

É necessário extrair o arquivo “ Bluescreenview lng.ini “. Você deve movê-lo para a mesma pasta onde o utilitário está localizado.

Não há problema de compatibilidade com BlueScreenView em qualquer versão do Windows. Este programa é capaz de ler arquivos de minidespejo produzidos por 32 bits e sistemas x64. Há vários idiomas disponíveis para o programa e você pode baixá-lo aqui.

Quais são as desvantagens do BlueScreenView para PC?

Este programa não é acompanhado de nenhuma documentação, garantias ou responsabilidades implícitas.

Não é garantido que os produtos sejam de alta qualidade ou que o nível de serviço seja satisfatório. Pode ser difícil determinar quem contatar se houver algum problema com as mercadorias.

Isso pode acontecer quando dados são perdidos ou danificados ou se um vírus for instalado acidentalmente em um programa. Se alguém não tivesse certeza do que fazer a seguir ou de quem contatar, não teria certeza do que fazer.

Sempre que aparecer uma tela azul, uma mensagem indicando o erro deverá ser exibida pelo programa. É essencial ter algum nível de conhecimento e competência ao lidar com problemas informáticos.

Os usuários não devem esperar que a máquina resolva suas preocupações quando o programa for instalado.

