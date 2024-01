O que é Snapchat Planet Order 2024 e como funciona?

O Snapchat oferece aos usuários uma experiência envolvente e divertida com seus recursos inovadores. No entanto, o Snapchat possui vários elementos únicos, mas talvez o mais intrigante seja a sua Ordem Planetária, que adiciona outro nível de interatividade. No entanto, muitos usuários do Snapchat desconhecem o Snapchat Planets. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, mencionamos todos os aspectos deste tópico. Então, não deixe de ler até o final.

O que é a ordem do planeta Snapchat?

Com o Snapchat Planet Order, as histórias dos Snapchatters são organizadas e apresentadas de acordo com sua localização geográfica. Esta ferramenta cria um mapa selecionado de eventos, tendências e experiências em todo o mundo, agrupando Snaps de vários usuários.

O que é o Snapchat Plus Planet Order?

É fantástico que a ordem planetária do Snapchat permita que você veja suas conexões com outros usuários enquanto usa os recursos do Snapchat Plus.

Além disso, você poderá se identificar como amigo próximo do destinatário usando o crachá de Melhores Amigos.

Ao usar o emblema Amigos, você está claramente incluído no círculo íntimo de amigos deles, enquanto eles não estão incluídos no seu. Você é o quarto amigo mais próximo de Marte se for a Lua nas Ordens Planetárias do Snapchat.

Você pode aprender mais sobre o sistema planetário do Snapchat Plus conferindo a tabela abaixo. Para o Snapchat Plus, aqui está a ordem planetária.

1. Mercúrio

Existem dois planetas orbitando o Sol em linha, sendo Mercúrio o mais próximo dele e Vênus orbitando a Terra. Assim, quem compartilhar mais sequências com você verá o Mercury Bitmoji. Sempre que precisar de ajuda, você recorre ao seu amigo mais próximo. Um Planeta Rosa adornado com corações vermelhos é usado no lugar do Planeta. Você é o melhor amigo do seu amigo se Mercúrio lhe for atribuído. Aqui estão algumas das características do Planeta:

Planeta de cor rosa.

Corações vermelhos ao redor do planeta.

2. Vênus

O planeta Vênus do seu amigo Snapchat representa sua posição como o segundo melhor amigo na lista de melhores amigos dele. Aqui estão alguns recursos do Planeta:

Planeta de cor bege.

Corações rosa, azuis e amarelos.

3. Terra

Na lista Snapchat Planet Order, você está no terceiro número se atribuir ao seu amigo ou se seu amigo lhe atribuir o Planeta Terra. Os recursos do planeta incluem:

Planeta de cor verde e azul.

Corações vermelhos e lua.

4. Marte

Isso significa que você é o quarto amigo favorito do seu amigo se ele lhe atribuir o Planeta Marte. Pode haver alguns usuários que estão insatisfeitos com esta Ordem Planetária do Snapchat, mas foi assim que o Snapchat a projetou. As características do Planeta são as seguintes:

Planeta de cor vermelha.

Corações roxos e azuis ao redor do planeta.

5. Júpiter

Tem uma cor laranja com uma constelação rosa, azul e amarela ao seu redor. Waving Bitmojis representa amizades formais com seus sóis. Este planeta representa o quinto melhor amigo mais próximo na ordem dos planetas do Snapchat, já que Júpiter é o quinto planeta mais próximo do sol. Aqui está uma lista das características do Planeta:

Planeta de cor laranja.

Estrelas rosa, azuis e amarelas ao redor do planeta.

6. Saturno

Com seu anel dourado envolvendo o planeta e estrelas coloridas ao seu redor, Saturno é um planeta de cor amarela. Há um sorriso no rosto do Bitmoji da pessoa, que também pode representar uma amizade formal. Na ordem do Snapchat Planet, representa o 6º amigo mais próximo. Aqui estão alguns dos recursos do Planet:

Um anel dourado ao redor.

Estrelas rosa, azuis e amarelas ao redor do planeta.

7. Netuno

Netuno é representado como um coração azul e amarelo sobre um fundo azul escuro. Você o usa como uma forma de representar seu oitavo amigo mais próximo do Snapchat. Houve algumas fotos compartilhadas entre você e eles, mas não com tanta frequência como você fez com seu amigo Urano. Está muito longe de você, mas não é impossível de alcançar. Os recursos do planeta incluem:

Planeta de cor azul.

Estrelas azuis ao redor do planeta.

9. Urano

Urano aparece como corações amarelos e azuis em um planeta azul com anéis. Basicamente, representa o sétimo amigo mais próximo que você tem no Snapchat. Seu amigo Saturno e você compartilharam algumas fotos, mas não tantas quanto com seu amigo Vênus. Apesar de estarem longe, eles não estão muito longe. Aqui estão algumas das características do Planeta:

Planeta de cor verde.

Estrelas amarelas ao redor do planeta.

Como funciona o sistema solar amigo do Snapchat?

Se você quiser saber sua posição no universo Snapchat do seu amigo, assine o Snapchat Plus. Você verá um emblema Gold Friends ou Best Friends no perfil do seu amigo assim que se inscrever. Os emblemas de Melhores Amigos significam que vocês estão entre os oito primeiros, e os emblemas de Amigos significam que vocês estão entre os oito primeiros.

Você pode ver sua posição de amizade no Friend Solar System tocando em um dos emblemas. Usando planetas como forma de representar proximidade, o Snapchat torna divertido avaliar seus melhores amigos. No Snapchat, se você é Júpiter, você é o quinto amigo mais importante deles. Você pode verificar seu planeta seguindo estas etapas:

Visite o seu perfil do Snapchat de um amigo . Para descobrir qual planeta representa sua posição, localize e toque no Distintivo de melhores amigos .

O que todos esses planetas significam no Snapchat Plus?

O Snapchat Plus é uma necessidade para usuários que não conseguem imaginar suas vidas sem ele. Dessa forma, o Snapchat+ é útil porque coloca seus amigos em um círculo ao seu redor de acordo com a distância que estão de você.

Há uma maior probabilidade de eles estarem relativamente próximos de você se houver mais sequências. Ordem do Planeta Snapchat também mostra o número de pessoas com quem você tem amigos em comum.

Os usuários com contas atualizadas também podem selecionar seus amigos ou o crachá de melhor amigo para acessar os recursos.

Como posso cancelar minha assinatura do Snap Planets in Order Plus?

A melhor maneira de cancelar sua assinatura do Snapchat Plus Planets é acessar seu perfil, tocar no ícone de engrenagem, tocar em Snapchat + e, em seguida, tocar em Cancelar assinatura. Seu ciclo de faturamento terminará quando os recursos não estiverem mais disponíveis.

