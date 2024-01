O que Jason Kelce fará depois de deixar a NFL? – Vendedor de peças de automóveis, fazendeiro ou locutor esportivo?

EUparece que finalmente chegou o dia: Jason Kelce está se aposentando do NFL. Vários relatos da mídia indicam que o Filadélfia Eagles Center está se despedindo do esporte que praticou nos últimos 13 anos, sem qualquer indicação clara sobre qual poderá ser o seu futuro.

Kelce nunca foi muito específico sobre seus planos de carreira pós-aposentadoria. Ao longo da última década, todo o seu tempo e energia foram concentrados na Águias e sua família, com seu podcast “Novas Alturas com Jason e Travis Kelce” sendo pouco mais que um trabalho paralelo.

Embora tenha carisma e presença para se dedicar a comercializar quase todos os tipos de produtos, Jasão tem apenas alguns endossos: marca de produtos masculinos tempero velho e marca de bebidas energéticas 6 tiros de energia do atiradoralém de uma breve colaboração com Campbell’s sopa.

O futuro é incerto para os idosos Kelcemas ao longo dos anos, ele deixou algumas pistas sobre o que poderá fazer quando se aposentar de sua frutífera carreira no campo de futebol.

Os múltiplos interesses de Jason

Entre Kelce’s A primeira opção é o negócio de mídia. Como muitos ex-jogadores de todos os esportes, Jasão poderia se envolver em narrativa ou análise de esportes. A sua experiência e o carisma que demonstrou em Novas alturas são sua melhor carta de apresentação para este trabalho.

Um dos Águias Os primeiros interesses do centro foram imobiliários. Desde que iniciou sua carreira, Kelce adquiriu várias propriedades, começando com a residência de sua família de US$ 800.000, situada em um acre de terra em Haverford, Pensilvânia.

Ele também possui um casa de quatro quartos em oito acres de terra cotados por US$ 3,96 milhões, e outro com características semelhantes em Cidade da Ilha do Mar, pelo qual pagou US$ 2,2 milhões. Sua aquisição mais recente foi uma casa para alugar de três unidades em Clevelandno valor de $ 160.000.

Outro de seus investimentos mais conhecidos é a participação em Caminhão Real, empresa que se dedica à compra e venda de peças e acessórios para caminhões de reposição. A empresa é co-propriedade de várias figuras do futebol, incluindo Dak Prescott, George Kittle e CJ McCollum.

Os negócios mais estranhos de Kelce

Jason Kelce currículo longo não carece de ocupações menos comuns. Em um dos episódios do podcast que ele apresenta com o irmão Travisele narrou que em seus primeiros anos no NFL, ele aceitou um emprego fora de temporada como segurança em um bar. Embora o trabalho tenha durado pouco, continua sendo uma possibilidade para o canhão de 282 libras.

Sua ocupação mais incomum, porém, é a de rancheiro. No final do ano passado, foi revelado que Kelce adquiriu 10 vacas mestiças que mantém na fazenda de um casal que faz todo o trabalho pesado.

No final do ano passado, Jasão explicou que participou Greg Judy Grazing School Green Pasture para aprender o básico da agricultura e da agricultura.

Em algum momento, o jogador disse que “Sempre me interessei pela agricultura”, assegurou que alguns de seus ancestrais recentes foram agricultorese ainda lembrou que ainda tem parentes que se dedicam a esse negócio.

Embora Kelce ele mesmo ainda precisa confirmar seu adeus aos gridirons, é claro que não lhe faltarão interesses para prosseguir em seu pós-NFL vida. Não esquecendo que seus ganhos de cerca US$ 80 milhões em seus 13 anos de carreira poderia lhe proporcionar uma vida confortável sem ter que trabalhar por muito tempo.