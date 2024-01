O que significam os símbolos do botão liga / desliga? Símbolos ON/OFF

Em dispositivos eletrônicos, o botão liga / desliga serve como interface para ativá-los e desativá-los. Nossa vida diária está repleta de vários símbolos nos botões liga / desliga correspondentes a diferentes funções ou ações. Quer sejam círculos simples ou ícones mais complexos, estes símbolos transmitem informações essenciais sobre o dispositivo.

Aqui neste guia, discutiremos todos os botões liga/desliga presentes em dispositivos eletrônicos. Então, se você estiver disposto a saber sobre o Símbolos ON/OFF impresso em interruptores de diferentes dispositivos eletrônicos, este guia é para você. Portanto, vamos conferir o guia.

Por que um símbolo é necessário para botões liga / desliga?

Certamente, houve necessidade de rotular os botões de energia para indicar claramente suas funções, evitando a ativação ou desativação acidental que poderia causar lesões.

Criar um símbolo universalmente compreendido, transcendendo as barreiras linguísticas, era essencial. Escrever o nome do símbolo em inglês nos botões não seria suficiente, pois nem todo mundo entende inglês.

Além disso, mesmo para falantes de inglês, os rótulos textuais podem ser confusos ou difíceis de ler. Portanto, a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) foi encarregada de projetar um símbolo global facilmente reconhecível por todos. Esta iniciativa teve como objectivo estabelecer um novo “padrão” para símbolos de poder, assegurando uma adopção e compreensão generalizadas.

O que é o símbolo de potência ON/PFF?

Em muitos casos, o símbolo de círculo e linha representa se um dispositivo está ligado e ligado (círculo e linha) ou desconectado (apenas círculo).

Símbolo Clássico de Poder: O Círculo

Não há dúvida de que o círculo é o símbolo de poder mais universalmente reconhecido. Este símbolo icônico é comumente encontrado em computadores, laptops e monitores, representando o ligado, desligado, símbolos funcionalidade. Mostra o status do dispositivo quando está aceso ou cheio, enquanto mostra o status do dispositivo quando está escuro ou vazio.

Modo de espera: Lua Crescente

Para economizar energia e ao mesmo tempo garantir acesso rápido, muitos dispositivos modernos possuem modos de espera ou suspensão. Esses estados de energia são comumente representados por um símbolo de lua crescente, indicando que o dispositivo está em modo de baixo consumo de energia e pode despertar rapidamente quando necessário. Esse recurso está disponível em smartphones, tablets e laptops, proporcionando aos usuários uma maneira eficiente de gerenciar a energia de seus dispositivos.

A alternância de energia: E/S

Existem alguns dispositivos que apresentam um símbolo de alternância formado pela letra ‘I’ e pela letra ‘O’ combinadas. Um sinal de ligado é representado por um ‘I’, enquanto um sinal de desligado é representado por um ‘O’. Em aparelhos eletrônicos, equipamentos de áudio e outros dispositivos com interruptores físicos para ligá-los e desligá-los, este símbolo é comumente encontrado.

Quais são os tipos de botões liga / desliga?

Como você já deve ter notado, diferentes botões liga/desliga usam configurações diferentes das letras “I” e “O”. Isso não deveria ser um padrão internacional?

Considerando isso, por que existem variações? Para acomodar diferentes tipos de símbolos liga/desliga nos botões liga/desliga, a IEC criou variações. Vou lhe dar uma visão geral rápida de cada um.

CEI 60417-5007: Estado totalmente ligado

Esse ligado, desligado, símbolos consiste em um simples “eu”. Isso significa que uma máquina possui um interruptor ou botão de alimentação total. Após pressionar o botão por um curto período, o dispositivo permanecerá ligado até que o botão desligar seja pressionado. Para desligar um dispositivo que está em um switch, você precisa desligá-lo.

CEI 60417-5008: Estado de desligamento completo

Por si só, este símbolo representa um “O”. Tem o significado exatamente oposto ao símbolo “I”. Ele desligará e permanecerá desligado quando o botão for pressionado ou o interruptor for pressionado.

CEI 60417-5009: Estado temporário ativado

Esses ligado, desligado, símbolos provavelmente foram os mais vistos. Essencialmente, é um círculo com uma divisão no meio. Há uma linha passando pela abertura do círculo, projetando-se de ambos os lados. No passado, esse botão era usado para colocar dispositivos em modo de suspensão de baixo consumo de energia.

Apesar disso, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) convenceu o governo a fazer uma mudança. Atualmente, este símbolo é usado sempre que um único botão possui função liga e desliga. Ele pode ser encontrado em smartphones, tablets e até mesmo em computadores de tamanho normal devido à sua natureza universal. Muitas empresas o incorporaram em seus logotipos porque é onipresente.

CEI 60417-5010: Estado não totalmente desconectado

Esse ligado, desligado, símbolo é composto por um círculo contendo um pequeno “I” dentro dele. Isso é usado para dispositivos como compactadores que precisam ser ligados mantendo pressionado um botão. O dispositivo desliga imediatamente após soltar o botão. A tecnologia não é frequentemente encontrada em produtos eletrônicos de consumo, mas é comumente encontrada em equipamentos comerciais e industriais.

Em alguns dispositivos, uma lua crescente indica um botão de “suspensão”. Não existe um padrão IEC para isso; é um antigo padrão IEEE que se popularizou brevemente. Hoje em dia, os botões de suspensão são raros, pois saíram de moda.

Detalhes sobre botões liga / desliga ou símbolos liga / desliga em computadores:

Você encontrará botões liga/desliga em todos os tipos de computadores, incluindo desktops, tablets, netbooks, laptops e muitos outros. Eles geralmente estão localizados na lateral ou na parte superior dos dispositivos móveis ou, às vezes, próximos ao teclado.

O botão liga/desliga e o interruptor do monitor, bem como o botão liga/desliga na parte traseira do gabinete do computador, geralmente estão localizados na parte frontal de um computador desktop. Na verdade, é a fonte de alimentação controlada pelo botão liga / desliga na parte traseira do gabinete.

Quando você deve usar o botão liga / desliga em um computador?

Depois que todos os programas de software forem fechados e seu trabalho salvo, você deverá desligar o computador. Na maioria dos casos, é melhor usar o processo de desligamento fornecido pelo sistema operacional.

Um dos motivos mais comuns pelos quais você deseja usar o ligado desligado símbolos ligados o botão liga / desliga para desligar o computador é quando ele não responde mais aos comandos do mouse e do teclado. Nesse caso, provavelmente é melhor usar o botão liga / desliga físico para desligar o computador.

No entanto, se você forçar o desligamento do computador, todos os softwares e arquivos abertos também serão encerrados sem aviso prévio. Além disso, você pode corromper alguns arquivos se perder aquilo em que está trabalhando. Pode haver um problema ao iniciar o computador se os arquivos danificados não puderem ser reparados.

Quais são as tendências futuras nos símbolos do botão liga / desliga?

O símbolo do botão liga/desliga continuará a evoluir com a tecnologia, refletindo a expansão das funções dos dispositivos eletrônicos. Um cenário tecnológico em mudança pode fazer com que os símbolos se tornem mais abstratos ou dinâmicos, adaptados às tecnologias emergentes, como a realidade aumentada e a inteligência artificial.

LEIA TAMBÉM: