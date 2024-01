O rapper Skepta pede desculpas por uma única obra de arte que evoca comparações com o Holocausto

Skepta foi acusado de usar imagens anti-semitas como capa de seu último single – e considerando o título da faixa… um pedido de desculpas era mais do que justificado, o que ele deu.

O rapper britânico anunciou esta nova música que ele lançará em breve, chamada ‘Gas Me Up’… e para a imagem promocional, ele apresentava um cara com a cabeça raspada – e as palavras “GAS ME UP”. O homem está cercado por um monte de outros caras que também têm cabeças raspadas.

É claro que este tipo de imagem – especialmente durante este período de polarização no mundo – quase imediatamente fez as pessoas pensarem… isto é algum tipo de declaração sobre o Holocausto???

Certamente uma ideia justa, porque, francamente, o texto e as imagens combinados não são ótimos.

Bem, Skepta ouviu todas as críticas… e ele assumiu completamente o erro, desculpando-se por ofender alguém – e ao mesmo tempo, explicando o que ele estava fazendo aqui.

Skepta escreveu: “Estou esperando para lançar ‘Gas Me Up (Diligent)’ desde o lançamento em abril do ano passado, trabalhei duro para acertar a arte para o lançamento do meu álbum, que é sobre meus pais vindo para o Reino Unido nos anos 80, Skinhead , A cultura do futebol e ela foi considerada ofensiva por muitos. Posso prometer que esse definitivamente não era nosso plano, então removi-o e prometo estar mais atento no futuro.

Ele postou mais imagens que estava considerando como um “quadro de humor” para este projeto, e mostra outros homens/meninos com a cabeça raspada… o que ele diz servir de inspiração – observando que não tem nada a ver com o Holocausto, mas mais então tendências britânicas do século XX.



Ele termina com isto… “Posso ver honestamente como minha única obra de arte sem contexto pode ser considerada ofensiva, especialmente em um momento como este, mas, novamente, essa não era minha intenção”, disse Skepta. “Mas depois de pensar um pouco, não sinto que poderia continuar sendo o artista que todos vocês conhecem e amam se minha arte for policiada, tenho que desistir se não consigo expressar minha arte como a vejo. Então, para ajudar no contexto, aqui estão algumas fotos do nosso painel de humor. “

Skepta é conhecido pelas mensagens políticas em sua música – mas desta vez, ele diz que a intenção foi mal compreendida… observando que não tem nada a ver com a guerra no Oriente Médio.