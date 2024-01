O Real Madrid tem dois pontos de vantagem na liderança da LaLiga após reviravolta tardia em Las Palmas

A cabeceamento tardio de Aurelien Tchouameni entregue Real Madrid um crucial Vitória por 2 a 1 sobre o Las Palmas no sábado para colocá-los com dois pontos de vantagem no topo do LaLiga EASPORTS.

Num primeiro tempo bastante equilibrado, o ressurgente As palmasque desafiou o título de rebaixamento da pré-temporada para subir à metade superior da classificação, provou ser uma partida digna para seus adversários, já que Lado de Carlo Ancelotti lutaram para exercer seu domínio sem os suspensos Jude Bellingham.

As palmas sentiram que deveriam ter sofrido uma penalidade quando Dani Ceballos parecia se agrupar Sergio Cardona dentro da área, mas o árbitro e o VAR decidiram que não foi um erro claro e óbvio anular a decisão em campo.

Las Palmas assumiu a liderança graças a Javier MunozJESS DE LENMARCA

Vinícius Júnior então desperdiçou uma série de chances de gol em questão de minutos, Real Madrid lutaram para quebrar o impasse, e ficou claro que eles sentiram muita falta da presença motriz de Bellingham nas áreas centrais.

Muitos teriam esperado Real Madrid surgir para o segundo semestre com mais urgência, mas Andriy Lunin foi forçado a uma super parada para negar Munir com mão forte. No entanto, o ucraniano pouco pôde fazer para impedir que a próxima oportunidade chegasse à baliza, já que os anfitriões chegaram à vantagem aos 53 minutos.

Sandro Ramirez fez um excelente trabalho ao iniciar um contra-ataque pela lateral direita e cruzou rasteiro para a área, e houve Javier Muñoz varrer para casa – através de um desvio de Nacho – para vencer o indefeso Lunin.

Vinicius e Tchouameni viram o jogo

Mas era Vinicius que finalmente se redimiu de seus erros anteriores com seu nono gol em oito jogos, marcando na recuperação de um excelente Eduardo Camavinga passe arremessado para empatar os visitantes.

Se fosse esperado um aumento tardio para um vencedor, ele não chegou tão Real Madrid – talvez pagando o preço de uma agenda congestionada – parecia monótono e sem ideias. Ancelotti decisão de colocar Aurelien Tchouameni em campo no final da tarde, quando o craque veterano Luka Modric foi deixado sem uso era peculiar, para dizer o mínimo.

Mas o francês provou ser o salvador improvável quando subiu alto para voltar para casa depois de Canto de Toni Kroos faltando apenas seis minutos.

Isso significa Real Madrid estará no topo pelo menos por mais 18 horas antes Girona enfrenta o Celta de Vigo no domingo e ficarão gratos por somar três pontos depois de uma exibição medíocre frente aos canários, que sentirão que mereceram um ponto.