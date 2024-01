O recorde de 49 anos que Josh Allen pode quebrar enquanto os Bills lutam contra os Dolphins pela AFC East

Tele Notas de búfalo rugiu em 2024 após uma seqüência de quatro vitórias consecutivas – uma que resgatou Josh Allen e empresa do AFC abismo. O Contas já é provável que cheguem aos playoffs entrando Semana 18mas uma vitória sobre o rival Golfinhos de Miami no domingo à noite garantirá uma vaga na pós-temporada com certeza – bem como um quarto consecutivo AFC Leste título.

Alleno sprint de história pode ajudar muito Búfalo nocautear Miami e completar sua volta ao topo da divisão. Allen, um dos zagueiros mais prolíficos do futebol, está a um touchdown de empatar – e a dois de quebrar – o recorde da franquia de touchdowns no solo em uma única temporada por qualquer jogador.

Em busca de OJ Simpson

Apenas um outro jogador na história do Bills tem pelo menos 15 touchdowns corridos em uma temporada – e ele não era quarterback.

JO, Simpsono condecorado e polêmico running back, estabeleceu o recorde de Buffalo para touchdowns corridos em uma temporada em 1975, quando encontrou a end zone 15 vezes e terminou em segundo lugar na votação de MVP. Naquela temporada, Simpson ganhou seu terceiro título de jardas corridas e liderou o NFL em jardas por tentativa, bem como jardas por jogo.

Além de Simpson – cuja carreira na NFL terminou antes de 1980 – os Bills tiveram vários corredores de alta qualidade ao longo dos anos, incluindo LeSean McCoy, Willis McGaheee Hall da Fama homenageado Thurman Thomas. Mas Allen pode superar todos eles com mais dois touchdowns corridos no domingo.

Allen lidera os Bills em Miami para um confronto decisivo

A recente sequência de vitórias do Buffalo impulsionou-os firmemente para a conversa dos playoffs – e os Bills, uma vez fora de cena por 6-6, podem vencer o AFC East no domingo se derrotarem o Golfinhos pela segunda vez em 2023.

Os Bills têm uma ampla gama de resultados potenciais na Semana 18 – desde vencer a divisão e conquistar o AFCA segunda semente a perder totalmente os playoffs com uma derrota e vitórias do Jaguares de Jacksonville e a Pittsburgh Steelers. Búfalo é um favorito de três pontos contra Tua Tagovailoa e Miami, e uma coisa parece certa: ganhar ou perder em Estádio Hard RockAllen e os Bills irão entreter em algum nível.