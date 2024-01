O retorno de ‘Os mais procurados da América’, o apresentador John Walsh diz que o crime está pior do que nunca

TMZ. com

Apresentador de “Os Mais Procurados da América”. John Walsh diz que as estatísticas crescentes de crimes na América e os criminosos cada vez mais espertos são apenas duas razões pelas quais seu famoso programa está retornando à FOX.

João e seu filho Callahan Walshestão apresentando a reinicialização do ‘AMW’ e se juntaram a nós na segunda-feira no “TMZ Live” para discutir como o crime mudou desde o apogeu inicial do programa nos anos 90 e início dos anos 2000.