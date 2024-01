O suposto perseguidor de Taylor Swift foi à casa dela 30 vezes, afirmam autoridades

Taylor Swift O suposto perseguidor acabou de ter seu primeiro dia no tribunal – e os promotores fizeram muitas alegações preocupantes sobre ele… incluindo a alegação de que ele foi ao apartamento dela dezenas de vezes.

David Crowe – o homem que foi algemado e levado pela polícia duas vezes em três dias depois que várias pessoas disseram que ele estava à espreita na casa de Taylor em Nova York – foi processado na quarta-feira por três acusações distintas… incluindo perseguição em 4º grau e assédio no 1º e 2º graus.

Disseram-nos que Crowe não apelou durante esta audiência no tribunal – mas foi libertado da custódia… com os promotores solicitando libertação supervisionada com condições estritas.