O técnico de Sean Strickland revela a conversa que transformou a atração principal do UFC 297 de emocional para ‘discada’

A disputa entre Sean Strickland e Dricus du Plessis aumentou bastante desde que a luta principal do UFC 297 foi anunciada, mas de acordo com o técnico do campeão dos médios, todo o drama pode ter ajudado Strickland a subir de nível.

Strickland e du Plessis lutam pelo título de 185 libras do UFC em Toronto, no dia 20 de janeiro, no UFC 297, o primeiro evento pay-per-view da promoção em 2024. A dupla travou uma guerra de palavras que alguns acreditam ter ultrapassado os limites, o que também levou a uma briga na multidão entre Strickland e du Plessis no UFC 296.

Eric Nicksick, treinador principal de Strickland, contou como Strickland ficou muito emocionado após a semana de luta do UFC 296, e a conversa que Nicksick teve com o campeão do UFC que parece ter mudado completamente a mentalidade de Strickland.

“Então foram dois dias”, disse Nicksick ao MMA Fighting. “Foi no sábado quando toda aquela briga aconteceu [at UFC 296]eu não o vi no domingo, e depois no treino de segunda [Strickland was emotional].

“Eu disse a ele: ‘Olha, quero que você entenda algumas coisas – que você fala por um grupo demográfico, que fala por pessoas com quem eu realmente nunca me comuniquei em minha vida até você ganhar este título. A quantidade de pessoas que me procuram e que vêm da mesma educação, dos mesmos desafios que você teve, goste ou não, você é uma inspiração para eles, você é um modelo para eles em muitos de maneiras.’

“Eu disse: ‘Estou orgulhoso de você e espero que você entenda que pode fazer a diferença com sua plataforma e falando sobre algumas dessas coisas, e a maneira como você se comporta agora. Se você escolhe fazer isso ou não, isso depende totalmente de você. Mas só pela posição que ocupa agora, você fez a diferença, e as pessoas me procuraram e eu disse que estou orgulhoso de você, vou deixar por isso mesmo.

“Do lado do treinador, eu disse a ele: ‘Não quero que você lute essa luta emocionalmente porque acho que isso favorece Dricus e nos tira do nosso plano de jogo’. Ele disse: ‘Não, você está certo’, e foi isso, foi o fim da conversa. E desde então, ele está apenas focado. Ele está realmente conectado. Cada treino foi certeiro, tudo o que ele tem feito foi certeiro, e se isso é motivação [because of] o que aconteceu [at UFC 296]não sei, mas de acampamento em acampamento, sinto que este em particular tem um significado diferente para ele.”

De acordo com Nicksick, até mesmo o campeão dos médios do Bellator, Johnny Eblen, que foi contratado para ajudar a preparar Strickland para du Plessis, concorda que Strickland melhorou as coisas alguns degraus antes de sua primeira defesa de título.

Strickland conquistou o cinturão com uma vitória por decisão dominante sobre Israel Adesanya no UFC 293 em setembro passado. Adesanya estava em uma rivalidade acalorada com du Plessis, mas essa amargura mudou para este novo confronto com Strickland.

Durante a primeira coletiva de imprensa do evento, du Plessis abordou a infância de Strickland que deixou o campeão extremamente entusiasmado.

“Você acha que seu pai deu uma surra em você? Seu pai não quer saber de mim… todas as memórias de infância que você tem vão voltar quando eu estiver aí com você”, disse du Plessis em dezembro.

Esse momento foi a gasolina que ateou fogo à briga de Strickland e du Plessis na multidão da T-Mobile – um incidente que Nicksick entende, mas também não é sua preferência.

“Entendi, esses caras estão tentando vender a luta”, explicou Nicksick. “Sean vai cutucar e dizer todas essas coisas, e então isso vai voltar para você. Os caras vão cutucar e dizer merda para você, então é apenas parte disso. É o que é.

“Não é para mim, isso é certo. Não é meu trabalho. Meu salário não muda se esses caras falarem merda ou aparecerem e apertarem as mãos. Eu não me importo nem um pouco. Dricus é o herdeiro legítimo desse lugar de candidato número 1. Ele mereceu. Ele é ótimo, acho que ele é incrível, o que ele faz, e acho que ele só melhorou. Portanto, todo respeito ao seu acampamento, é assim que vejo a situação.

“Se esses caras querem falar sobre seu passado, sua sexualidade, seus pais e todas essas outras porcarias, deixe isso com eles. Não quero me envolver em nada disso. Quero sair e competir contra os melhores e acho que Dricus é o melhor no momento.”

Nicksick sempre achou que Strickland é um pouco incompreendido, especialmente quando fala sobre o tipo de companheiro de equipe que ele tem sido. Desde que se tornou campeão mundial, Nicksick diz que Strickland não descansou sobre os louros de forma alguma. Na verdade, isso só fez Strickland querer dar um exemplo melhor como lutador e companheiro de equipe.

“Acho que ele mostra ainda mais seu nível de cuidado com a equipe”, disse Nicksick. “Acho que ele voltou a limpar mais os tatames, garantir que a academia esteja arrumada e fazer todas essas coisas. Além disso, acho que ele quer manter aquela mentalidade de trabalho duro, como se esse cinturão não fosse mudá-lo e mudar quem ele é, e ele não vai esquecer o que o trouxe até aqui e esse é o seu trabalho duro.

“Mas até Chris Curtis estava dizendo [recently], ‘Acho que a abordagem de Sean ao jogo é um pouco mais inebriante.’ Falamos um pouco mais sobre ser mais calculado com o passar do tempo, mas no que diz respeito apenas à carga de trabalho e à ética de trabalho, ele ficou afastado por uma semana depois de ganhar o título e voltou à academia para ajudar o resto de seus companheiros se preparam. Você não pode pedir nada melhor de um companheiro de equipe na sala, porque agora, como campeão, isso vai acontecer, mais e mais caras vão ver: ‘OK, é assim que Sean faz, é assim que Sean funciona, é assim que Sean cuida de seus companheiros de equipe’, e agora o próximo cara da fila vai se sentir da mesma maneira, vai fazer a mesma coisa, e isso só vai nos ajudar.”