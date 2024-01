O técnico do Bills, Sean McDermott, assume a culpa quando a maldição do Chiefs ataca novamente

Tele Notas de búfalo‘esperanças de montar um Super Bowl desafio terminou em decepção depois de serem derrotados pelo Chefes de Kansas Citydeixando o treinador principal Sean McDermott em clima reflexivo.

Josh Allen fez o máximo para levantar os Bills com 186 jardas e 26 passes completos no confronto de domingo. Ele lançou um passe para touchdown para Khalil Shakir e ele mesmo correu mais dois para coroar uma ótima temporada.

Infelizmente para o Contasos Chiefs estavam em melhor forma do que na temporada regular, com Patrick Mahomes duas vezes encontrando Travis Kelce na zona final e Isaías Pachecoa pressa de fechar o jogo no quarto período.

Foi o suficiente para dar Andy Reidequipe uma vitória por 27-24 em Estádio de destaque e colocá-los perto de alcançar seu quarto Super Bowl em cinco anos.

Apesar de Tyler Baixo perdendo um field goal de 44 jardas que teria empatado o jogo faltando menos de dois minutos para o fim, McDermott insistiu que a responsabilidade parasse com ele pela derrota.

“Tudo começa comigo”, disse McDermott, segundo Jori Epstein, do Yahoo Sports. “E assumo total responsabilidade. Não fizemos o suficiente para vencer o jogo.”

Sobre a qualidade do seu plantel e da equipa técnica, acrescentou: “Estou totalmente confiante nesta equipa de futebol. Estou totalmente confiante na nossa equipa”.

À medida que a jornada dos Bills terminava na fase dos playoffs divisionais, também pôs fim à sua impressionante sequência de seis vitórias consecutivas.

Antes do confronto de domingo, os Bills haviam conquistado o título da AFC East contra o Golfinhos de Miami e superou confortavelmente o Pittsburgh Steelers no fim de semana curinga. Agora, está de volta à prancheta para o homem de 49 anos.

McDermott não consegue encontrar solução para parar Chiefs

O único problema crescente para McDermott é que agora eles tropeçaram no Chefes em três das últimas quatro pós-temporadas e perdeu em todas as ocasiões.

É claro que perder para os atuais vencedores do Super Bowl não é motivo de vergonha, especialmente com Mahomes produzindo as mercadorias nos bolsos e um dos melhores tight ends de todos os tempos da NFL em Kelce.

Mas pode oferecer uma explicação sobre o porquê McDermott estava disposto a assumir a culpa pela sua derrota.

Presumivelmente, ele sabe que é sua função elaborar um plano de jogo para limitar Mahomes – e eles falharam nesse aspecto.