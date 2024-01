O técnico do Lions confirma que os titulares jogarão a semana 18 e oferece mais reações à controvérsia dos Cowboys

Leões de Detroit treinador principal Daniel Campbell está a todo vapor para sua equipe Semana 18 confronto com o rival da divisão Minnesota Vikings. Embora o 11-5 Leões já conquistaram o NFC Norte título e sediará um jogo de playoff em Detroit, Campbell disse aos repórteres na segunda-feira que Jared Goff, David Montgomery, Aidan Hutchinson e o resto do seu grupo inicial estará “pronto para jogar” para o final da temporada regular.

É uma aposta arriscada de Campbell – mas o técnico do terceiro ano é bem conhecido por sua agressividade. A disposição de Campbell em apostar no ataque se tornou uma faceta-chave da identidade dos Leões, embora ele tenha que ter cuidado para garantir que suas estrelas evitem lesões graves que podem voltar a afetar Detroit nos playoffs.

Qual seed os Leões conseguirão nos playoffs da NFC?

Uma motivação para Campbell continuar com seus titulares na Semana 18 é a possibilidade – por menor que seja – de que os Leões ainda possam conquistar o segundo lugar no ranking NFC. O São Francisco 49ers garantiu a posição número 1 da conferência após o Filadélfia Eagles perdido para o Cardeais do Arizona na tarde de domingo, mas Detroit ainda é matematicamente capaz de terminar logo atrás São Francisco na classificação se conseguir se defender Minesota no Campo Ford próximo domingo.

No entanto, os Leões também precisariam de um favor do há muito eliminado Comandantes de Washingtonque esperam manter a segunda escolha geral no Draft de 2024 da NFL e irá conquistá-lo com uma última derrota para o Dallas Cowboys. Uma vitória para os visitantes Vaqueiros na semana 18 veremos Dallas ganhe o NFC Leste e o segundo colocado da conferência – não importa o que os Leões, atualmente o terceiro colocado, façam contra os Vikings.

Campbell lança mais luz sobre final polêmico em Dallas

O final frenético da competição Lions-Cowboys de sábado continua a ser calorosamente debatido – e espera-se que tenha ramificações significativas na pós-temporada, com as duas equipes posicionadas para uma revanche em Estádio AT&T na rodada divisionária dos playoffs se ambos saírem ilesos fim de semana curinga. Campbell reiterou na segunda-feira aos repórteres que fez tudo o que pôde para garantir que não haveria problemas com a tentativa de conversão de dois pontos que foi retirada do placar, chegando ao ponto de diagramar fisicamente a jogada para os árbitros antes do pontapé inicial.

Juiz Brad Allen e sua equipe estão sob o microscópio desde o erro de comunicação com os atacantes de Detroit Taylor Decker e Capitão Dan custou aos Leões uma vitória vital, e o NFL não se espera que esses árbitros arbitrem um jogo de playoff com implicações na definição da temporada. Mesmo assim, Campbell disse à mídia na segunda-feira que seus Leões usarão a derrota em Dallas como combustível para o fogo antes do primeiro jogo em casa da pós-temporada do Detroit em 33 anos.