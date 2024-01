O técnico dos Cowboys, McCarthy, de repente se viu torcendo pelos Cardinals na véspera de Ano Novo

Ao relógio bateu meia-noite na véspera de Ano Novo, Vaqueiros treinador principal Mike McCarthy encontrou-se numa posição inesperada: torcendo apaixonadamente pelo Cardeais do Arizona. McCarthyjuntamente com Nação dos Cowboyscomemorado Arizona vitória decisiva sobre o Filadélfia Eaglesum jogo que impacta significativamente o dos vaqueiros posicionamento nos playoffs.

O Cardeais’ Vitória de retorno por 35-31 sobre o Águias beneficia diretamente o Vaqueirosoferecendo-lhes uma oportunidade clara de garantir o NFC Leste título e o cobiçado segundo colocado nos playoffs.

“Nada me surpreende” McCarthy afirmou na segunda-feira. “Eu estava lá torcendo pelos Cardinals o tempo todo – minha esposa e eu – no quarto período.”

Com ambos os Vaqueiros e Águias ficando em 11-5, outra vitória para Dallas no próximo jogo conquistaria o NFC Leste título. O Vaqueiros manter a vantagem, possuindo uma melhor NFC recorde do que o Águias.

McCarthy reconheceu a competitividade da liga e enfatizou a necessidade da equipe manter o foco e a determinação. “Se houver um momento em nossa temporada em que tenhamos que nos proteger e realmente manter as vendas, porque está bem na nossa frente [it is now]”, disse o HC.

Dallas é um time consistente

Enquanto McCarthy aprecia a evolução favorável dos acontecimentos, ele também reconheceu a dos vaqueiros contribuições para sua posição atual. Vencer 11 jogos nesta temporada marca o terceiro ano consecutivo de vitórias de dois dígitos para Dallasmostrando sua consistência e habilidade.

“Claramente, onde estamos hoje, nos colocamos em posição de vencer a divisão e obter a segunda posição, e esse é um bom lugar para estar,” McCarthy expresso.

Para garantir a posição número 2, o Vaqueiros precisa triunfar no próximo jogo contra o Comandantes de Washington na estrada. Apesar de suas dificuldades fora do AT&T Stadium McCarthy está otimista com as chances do time.

Será um final de temporada difícil para Dallas

Refletindo sobre o final da temporada do ano passado contra o Comandantesonde o Vaqueiros enfrentou adversidades, McCarthy pretende usar as lições aprendidas para impulsionar a equipe.

“Acho que estar saudável é a estatística mais importante para os playoffs”, McCarthy enfatizado, destacando a importância do bem-estar do jogador como o Vaqueiros navegar em sua jornada pós-temporada.

O Vaqueiros controlar seu destino, precisando apenas de uma vitória sobre o Comandantes para aproveitar a vantagem de jogar em casa nos playoffs.

À medida que a equipe avança para este confronto crucial, McCarthy permanece focado no presente e nas oportunidades que estão por vir para o Vaqueiros na pós-temporada.