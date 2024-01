O técnico recém-demitido surge imediatamente como o principal candidato para substituir Bill Belichick na Nova Inglaterra

AA especulação e a intriga continuam a girar em torno do futuro da Bill Belichicko Patriotas da Nova Inglaterra estão supostamente se concentrando em seu substituto – que se tornou muito mais fácil de adquirir.

Patriotas proprietário Roberto Kraft destinou ex- Nova Inglaterra estrela Mike Vrabel como Belichickeventual substituição. O Titãs do Tennessee surpreendentemente rejeitado Vrabel como seu treinador principal na terça-feira, abrindo a porta para os Patriots persegui-lo se e quando eles se separarem de Belichick.

Travis Kelce elogiou Bill Belichick após o jogo do Chiefs

A longa memória da Nova Inglaterra

Os Patriots previram a necessidade de conversar com o Titãs sobre uma rara troca de treinador, que os teria feito potencialmente desistir das escolhas do draft em troca da contratação de Vrabel como substituto de Belichick. Mas Vrabel, um antigo Tudo profissional linebacker da Nova Inglaterra entre 2001 e 2008, agora está livre para ingressar em qualquer time que desejar – e KraftO desejo de contratá-lo vai muito além de suas conquistas como jogador.

Kraft e os Patriots lembram como Vrabel liderou os oprimidos Titãs Estádio Gillette sobre 4 de janeiro de 2020 e planejado uma vitória frustrante por 20-13 – um jogo que encerrou o Belichick-Tom Brady dinastia que fez de Vrabel três vezes Super Bowl campeão. Brady deixou a Nova Inglaterra para Baía de Tampa naquela entressafra, e os Patriots jogaram um jogo de pós-temporada desde então.

Por que os Titãs mudaram de rumo?

A propriedade do Titans decidiu que Vrabel não era mais o treinador certo para um time que parece pronto para passar por uma grande reformulação nesta entressafra. Isso ocorreu apesar do apoio da propriedade a Vrabel durante uma temporada decepcionante.

Tennessee postou um Registro 6-11 em 2023, perdendo os playoffs pela segunda temporada consecutiva – e terminando com um ataque entre os cinco últimos colocados pela segunda temporada consecutiva, apesar do surgimento do quarterback novato Will Levis. Os Titãs estarão escolhendo sétimo geral no Draft da NFL de 2024 e espera conseguir alguém que faça a diferença no ataque – mas agora é uma questão em aberto quem treinará esses 10 talentos, seja quem for.