O técnico Reid confirma que Mahomes não jogará na final da temporada regular do Chiefs; não está claro se Kelce vai jogar

Chefes de Kansas City treinador principal Andy Reid confirmou aquele quarterback estrela, Patrick Mahomesao lado de outros titulares, não jogará Semana 18 contra o Los Angeles Chargerscomo afirmou em conferência de imprensa hoje cedo.

Reid iniciará backup veterano QB Blaine Gabbertque fará sua primeira estreia em um uniforme do Kansas City Chiefs, e também será o primeiro por qualquer equipe desde a temporada de 2018. Ele assinou com a equipe em abril de 2023 por um contrato de um ano.

Kelce jogará na semana 18?

Os Chiefs já garantiram o não da AFC. 3 seed nesta temporada, dando a alguns titulares tempo para descansar antes do início dos playoffs da NFL. Não se sabe no momento se Travis Kelce também estará descansado, já que ele está a 16 jardas de atingir 1.000 jardas de recepção pela 8ª temporada consecutiva, com 984.

De acordo com Mackenzie Webb, Gabbert disse com segurança que ‘ele fará tudo o que puder para ajudar Kelce a chegar a 1.000 jardas’, mas também afirmou que cabe ao técnico Reid decidir se o tight end joga ou não.

Se ele quiser jogar, ele joga. Se o treinador Reid disser para ele descansar, ele descansará. Em última análise, isso é culpa do treinador Reid, mas se estivermos lá, faremos o nosso melhor para levá-lo a 17 jardas. Blaine Gabbert

Os Chiefs têm um recorde de 10-6, ficando em primeiro lugar na AFC West. Porém, os atuais campeões do Super Bowl não estão em sua melhor forma, perdendo 3 dos últimos 5 jogos.