O teto do Exchange LA desmorona parcialmente no meio do show

Tik Tok / @paratie / @staticrun / @hercreator

Artistas de EDM em um show em Los Angeles explodiram o telhado do local no sábado à noite… e queremos dizer isso literalmente – porque parte do teto desabou no meio do show.

Aqui está o acordo… Brennan Coração foi a atração principal de um show no Exchange LA – uma popular casa noturna/local de música local. Coelho da Sorte, EM TYEGUY dar JayR também estavam escalados para subir ao palco.

Mas parece que nem todos conseguiram – porque parte do teto caiu bem no meio da multidão durante o show, parando-a.

Clipes do local após o acidente estão em todas as redes sociais, com alguns usuários alegando que estavam lá e foram atingidos ou quase atingidos pelos destroços que caíram… não exatamente a experiência de show mais divertida.

O resultado é um pouco caótico, com a música cortada e o show encerrado quase imediatamente enquanto a segurança escoltava as pessoas para fora do prédio… confira a mensagem na tela toda vermelha também – o local não estava brincando.

Não está claro se alguém ficou ferido ou por que exatamente o teto desabou… é um prédio antigo e a chuva está forte em SoCal há alguns dias – mas, francamente, não sabemos.

Entramos em contato com o Exchange LA… nenhuma resposta ainda.