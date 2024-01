O vestido brilhante de festa de Ano Novo de Taylor Swift deixou Travis Kelce atordoado

AQuando o relógio bateu meia-noite, Taylor Swift garantiu que o Ano Novo começasse com brilho, exibindo outro visual deslumbrante que deixou os fãs… e Travis Kelce maravilhados.

Depois de torcer por seu namorado, Travis Kelce, e pelo Kansas City Chiefs no jogo de Ano Novo contra o Cincinnati Bengals, fotos de Rápido surgiu em um brilho prateado Clio Peppiatt minivestido em Kelce’s festa que vende por mais de US$ 2.000.

O conjunto deslumbrante foi complementado por estrelas e acessórios de cabelo lunares, uma homenagem encantadora ao seu último álbum, “Meia-Noite”.

Swift está deixando ovos de Páscoa para seu próximo álbum?

A escolha do traje de Swift não apenas reflete seu ano passado, mas também deixa Swifties fervilhando de teorias sobre o que está por vir 2024.

O minivestido foi confeccionado pelo mesmo estilista responsável por seu vestido de aniversário, alimentando especulações entre os fãs de que o vestido de inspiração celestial Véspera de Ano Novo look se alinha com a teoria em andamento de um potencial novo álbum intitulado “Sagitário,” Signo do zodíaco de Swift.

A jornada de moda da vencedora do Grammy durante o Novos anos festividades fizeram os fãs conversarem desde a tarde em que ela exibiu uma réplica do Kelce’sJaqueta letterman do Kansas City Chiefs para o último jogo do ano em casa do time.

A jaqueta branca, com o logotipo do time e remendos adicionais, se destacava no jeans preto e na blusa.

A agora icônica jaqueta foi personalizada para Rápido já que incluía o apelido dela “Tay Tay” acima do bolso direito.

“Tavis” preparado para prosperar em 2024

Swift o relacionamento com Travis Kelce foi mais público do que muitos de seus romances anteriores.

Falando sobre sua decisão de serem abertos, Rápido compartilhado com Revista Time recentemente, “Quando você diz que um relacionamento é público, isso significa que vou vê-lo fazer o que ama, estamos aparecendo um para o outro, outras pessoas estão lá e não nos importamos. fazer um esforço extremo para garantir que ninguém saiba que você está saindo com alguém. E estamos orgulhosos um do outro.

Como Rápido e Kelce dançou no Ano Novo juntos, a estrela pop não apenas exibiu seu estilo impecável ao lado de seu novo namorado, mas também comemorou um ano marcante em sua carreira incomparável.