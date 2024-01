O veterano do Bellator Ryan Curtis sofre uma lesão devastadora na coluna, não tem movimento nas pernas e no braço esquerdo

O ex-lutador do Bellator Ryan Curtis sofreu uma lesão devastadora nos treinos.

A desafiante peso pena Leah McCourt, amiga próxima de Curtis, anunciou nas redes sociais que Curtis machucou as costas, pescoço e coluna durante um treino na quinta-feira. McCourt também compartilhou uma página GoFundMe buscando doações para apoiar Curtis e sua família.

Veja a postagem de McCourt abaixo.

“Como atleta e humano, o inimaginável aconteceu ao nosso amado Ryan”, escreveu McCourt. “Ele se envolveu em um incidente que mudou sua vida durante uma sessão de treinamento na quinta-feira, 11 de janeiro. “Ryan quebrou as costas, quebrou o pescoço e deslocou a coluna. Durante esta lesão, o trauma também foi causado na medula espinhal de Ryan. O dano é classificado como o mais grave que pode ocorrer na medula espinhal. Ele foi levado às pressas para o Royal em Belfast e passou por uma cirurgia de emergência. “Atualmente Ryan não tem movimentos nas pernas ou no braço esquerdo. O caminho a seguir é desconhecido e envolverá pelo menos cinco meses de internação hospitalar, seguidos de mais um período com uma equipe especializada em coluna. Não há uma data exata de término para quando este tratamento será concluído.”

Curtis, lutador profissional de MMA desde 2015 e detentor de um recorde de 6-4, lutou recentemente em abril passado em um evento do Cage Warriors em Dublin, na Irlanda, onde perdeu para Nicolas Leblond por finalização no primeiro round. Ele também competiu anteriormente pelo Brave CF e foi vitorioso em sua única aparição no Bellator em fevereiro de 2019.

“Ryan nunca mais poderá fazer o que ama, lutar ou treinar MMA novamente”, escreveu McCourt. “Um esporte ao qual ele dedicou sua vida desde os 11 anos.

“Ryan ficará desempregado num futuro próximo e estamos tentando aliviar qualquer carga adicional ou estresse da família e da filha de Ryan, criando uma página para arrecadar alguns fundos para ajudar na reabilitação, tratamento vital, recuperação e apoio à sua família. ”

O superastro do UFC Conor McGregor também enviou uma mensagem de apoio a Curtis após saber de suas lesões.

“Enviando meu apoio e votos de felicidades ao lutador de MMA de Dublin, Ryan Curtis, depois de sofrer uma lesão que mudou sua vida no treino”, escreveu McGregor no Twitter. “Aqui está um link para ele ir me financiar, ele tem uma filha pequena e a família precisa do nosso apoio.”