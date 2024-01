O veterano do UFC Mark O. Madsen anuncia sua aposentadoria do MMA

Mark O. Madsen está chamando isso de carreira.

O veterano do UFC de 39 anos, que conquistou a medalha de prata na luta greco-romana nas Olimpíadas de 2016, anunciou sua aposentadoria na quarta-feira, após uma carreira de uma década no MMA. Madsen anunciou a novidade no Facebook com seu empresário Ali Abdelaziz também confirmando a notícia ao MMA Fighting.

“É a hora certa”, disse Madsen no post. “Estou satisfeito e olhando para trás, para uma carreira no esporte de elite da qual tenho muito orgulho. O esporte me moldou como pessoa e sou grato por tudo que ele proporcionou a mim e à minha família.

“O MMA é um esporte exigente e o corpo tem que durar muitos anos. Este também foi um fator na minha decisão de [retire], mas estou super orgulhoso e grato por tudo o que conquistamos. ”

Lutando fora da Dinamarca, Madsen se destacou como um dos melhores lutadores do mundo depois de conquistar cinco medalhas no Campeonato Mundial de luta livre entre 2005 e 2015. Nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, Madsen conquistou a medalha de prata após uma campanha impressionante no torneio antes de cair para o russo Roman Viasov na final.

Na verdade, Madsen já havia começado a competir no MMA antes de conquistar a medalha de prata, mas voltou toda a atenção para o esporte após o término das Olimpíadas.

Ele acumulou um impressionante recorde de 8 a 0 antes de assinar com o UFC em 2019, quando estreou na promoção. Madsen conquistou quatro vitórias consecutivas no UFC, incluindo vitórias sobre Clay Guida e Vinc Pichel.

Mais recentemente, Madsen sofreu derrotas consecutivas para Jared Gordon e Grant Dawson com sua última luta acontecendo em novembro passado no UFC 295. No geral, Madsen se aposenta com um recorde de 12-2 no MMA com um currículo de 4-2 no UFC.