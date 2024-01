O Xbox tem Mario Kart 2024: Guia definitivo

Existem dois titãs do entretenimento que se destacam no enorme cenário dos jogos: Nintendo e Microsoft. A Nintendo nos trouxe clássicos como Super Mario, The Legend of Zelda e Mario Kart, graças aos seus personagens icônicos e design de jogo inovador.

Por outro lado, o Xbox da Microsoft está entre as principais plataformas de jogos de console do mundo, graças à sua diversificada biblioteca de títulos e à sua base de fãs dedicada. No entanto, tem sido uma fonte de preocupação para muitos jogadores o fato de Mario Kart não estar disponível na plataforma Xbox.

Mario Kart: tudo o que você precisa saber

Desde que foi lançado em 1992, Mario Kart se tornou um dos pilares da linha de consoles da Nintendo. No mundo dos jogos, Mario Kart conquistou seu lugar graças aos seus gráficos coloridos, personagens memoráveis ​​e mecânica de jogo inovadora. Apesar de sua acessibilidade, a franquia oferece consistentemente experiências de corrida emocionantes que agradam a todas as idades.

Quais consoles possuem Mario Kart?

Mario Kart é um jogo de corrida de kart desenvolvido pela Nintendo. Para jogar Mario Kart, você precisa dos seguintes consoles:

Nintendo 64

NintendoDS

Nintendo 3ds

Interruptor Nintendo

Super NES

Jogador iQue

Wii

Wii U

videogames

Game Boy

Game Cube

Ainda é possível jogar jogos de Mario Kart em consoles que não suportam Mario Kart, ou podem jogar outras alternativas ao Mario Kart.

Você pode jogar jogos da Nintendo no Xbox One?

Você pode jogar jogos da Nintendo no Xbox One e também em outras versões do Xbox. Embora os jogos da Nintendo não possam ser baixados e jogados no Xbox One, você pode jogar todos os seus jogos retrô favoritos da Nintendo usando o emulador.

Usando o emulador, você pode baixar e jogar jogos da Nintendo no seu Xbox One como se fosse um dispositivo Android ou iOS. Embora não tenha um equivalente a Mario Kart, o Xbox oferece experiências emocionantes de corrida multijogador.

Alguns fãs, no entanto, ansiavam por um jogo de corrida de kart que capturasse a magia e a facilidade de acesso de Mario Kart devido à falta de um jogo dedicado com os personagens icônicos do Xbox.

Você consegue Mario Kart no Xbox Game Pass?

Como Mario Kart não está oficialmente disponível na Microsoft Store, você não pode obtê-lo no Xbox Game Pass. O Nintendo Switch é compatível com todos os jogos e emuladores da Nintendo, bem como com consoles de jogos antigos como Gameboy, GameCube e Super NES. Mario Kart também pode ser jogado no Microsoft Edge.

Existe alguma chance de que Mario Kart esteja disponível no Xbox em um futuro próximo?

Os fãs de Mario Kart sempre pediram uma versão do jogo para Xbox durante anos. Especulou-se que os usuários do Xbox podem experimentar corridas de kart por meio de colaborações ou spin-offs. Nintendo e Microsoft, no entanto, permaneceram em silêncio sobre a possibilidade de um crossover, apesar da demanda.

No passado, as plataformas de jogos colaboraram em jogos, como o Minecraft, que permite o jogo multiplataforma no Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. A Nintendo tem a capacidade de hospedar uma franquia amada como Mario Kart em qualquer plataforma.

No entanto, existem muitas complexidades envolvidas na transferência de tal franquia para outra plataforma, incluindo acordos de licenciamento, considerações técnicas e negociações.

Como jogar Mario Kart no Xbox?

Aqui está um guia passo a passo sobre como jogar Mario Kart no Xbox, agora que você sabe se o Xbox tem Mario Kart ou não.

Usando seu controlador, vá para “Tela inicial”No seu Xbox. Depois disso, clique em “Aplicativos”E selecione“Microsoft borda“. Com seu controlador, clique em “S”No seu Xbox. Vou ao “Barra de pesquisa”E procure por“Mário HTML5“. Depois disso, você deve seguir o “Instruções na tela”Para jogar Super Mario World no seu Xbox.

O Xbox tem jogos semelhantes ao Mario?

Definitivamente. Aqui estão alguns jogos semelhantes ao Mario que você pode jogar:

Fronteiras Sônicas

Novo conto do Super Lucky

Trilogia Crash Bandicoot N. Sane

Bob Esponja Calça Quadrada: O Shake Cósmico

Psiconautas

Um chapéu no tempo

celeste

Crash Bandicoot 4: já era hora

Trilogia Spyro Reiniciada

Yooka Laylee e o covil impossível

Ori e as vontades dos fogos-fátuos

Banjo-Kazooie

Lendas de Raymon

Qual é a versão Xbox de Mario Kart?

Agora que você sabe se o Xbox tem Mario Kart, vamos dar uma olhada mais de perto em como a versão para Xbox difere da versão para PC. Conseqüentemente, Mario Kart para Xbox tem o título Beach Buggy Racing.

O uso de fontes de alimentação é um requisito para competir no Beach Buggy Racing, que é semelhante ao Mario Kart. De referir, no entanto, que Beach Buggy Racing também está disponível na Xbox, enquanto Mario Kart está disponível exclusivamente nas consolas Nintendo.

É imperativo reconhecer os pontos fortes dos jogos de corrida existentes no Xbox para encontrar um equivalente do Xbox Mario Kart. Apesar de não ter um jogo que reproduza diretamente o charme extravagante de Mario Kart, o Xbox oferece experiências de corrida visualmente deslumbrantes e realistas através de outros jogos.

LEIA TAMBÉM: