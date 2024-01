Oceânica Engenharia está NA PROCURA por profissionais; Se candidate!

A Oceânica Engenharia e Consultoria Submarina, empresa brasileira líder em integridade de O&G que atua há 45 anos no mercado desenvolvendo soluções submarinas para a indústria de energia offshore, está com inúmeros cargos disponíveis no presente momento. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são as opções disponíveis:

Advogado – Direito Marítimo – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Importação/Exportação – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Analista de Logística de Materiais – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Analista de Sistemas – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Analista de Suporte – Infraestrutura – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente Administrativo – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Assistente Operacional – Macaé – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Logística de Materiais – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Auxiliar Serviços Gerais – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Contramestre – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Coordenador (a) de Contrato – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Coordenador (a) de Planejamento – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Cozinheiro (a) Marítimo – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Eletricista Marítimo – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Eletricista Offshore – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Engenheiro (a) de Manutenção – Offshore – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Inspetor (a) de Pintura – Macaé – RJ – Efetivo;

Inspetor (a) de Soldagem – Macaé – RJ – Efetivo;

Marinheiro de Máquinas – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Marinheiro Nacional de Convés – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Nutricionista – Niterói – RJ – Efetivo;

Oficial de Máquinas | Subchefe – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Oficial de Náutica – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Pintor industrial – Onshore CRD – Macaé – RJ – Efetivo;

Supervisor de Dutos – Rio das Ostras – RJ – Efetivo;

Supervisor de Manutenção Naval – Niterói – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Oceânica

Contando um pouco mais sobre a Oceânica, é legal frisar que a empresa atua na prevenção, contingenciamento e engenharia, oferece soluções completas e inovadoras para os clientes, com sedes no Rio de Janeiro, Macaé (RJ) e Rio das Ostras (RJ) e projetos espalhados em toda a costa brasileira.

Além disso, a Oceânica garante a manutenção da integridade dos ativos dos seus clientes, a segurança das operações dos colaboradores e a sustentabilidade ambiental a longo prazo.

Por fim, o ambiente de trabalho é profissionalmente desafiador, instigando os colaboradores a saírem da zona de conforto e continuamente buscarem por mais, mas sempre imbuídos de um espírito de equipe que caracteriza fortemente cada profissional que atua ou já atuou na Oceânica.

Como efetivar a candidatura?

Agora que as vagas da Oceânica Engenharia já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.



Você também pode gostar:

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.