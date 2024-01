Odell Beckham Jr. questiona os Giants sobre a negociação com os Browns: Queria ‘me foder’

Odell Beckham Jr. continua a nutrir a crença de que o Gigantes de Nova York teve intenções maliciosas ao negociá-lo com o Cleveland Brownsum evento que aconteceu há quase cinco anos.

Falando no “Punch Line Podcast” do companheiro de equipe Marlon Humphrey, o receptor dos Ravens expressou persistente insatisfação com a forma como seu mandato com os Giants terminou.

Em referência aos seus comentários à Sports Illustrated em 2019, Beckham explicou seus sentimentos sobre a situação.

“Há um pouco de mim que parece que os Giants me expulsarameu já disse isso antes, me mandou para Cleveland para morrer”, confirmou ele ao Punch Line Podcast.

“Eu poderia ter ido ao 49ers; Eu poderia ter ido para o Patriotas; Eu poderia ter ido para times que tinham chances de serem grandes, e não era esse o desejo deles. Você não pode me dizer isso: ‘Este foi o melhor pacote comercial que poderíamos ter conseguido para você’. Seu desejo era me foder um pouco, é como me sinto.

“Você sente que fiz você ou a organização de bobo, e essa nunca foi realmente minha intenção. Eu queria vencer. Sempre quis vencer.”

Quais foram os termos do acordo?

O Giants negociaram Beckham com os Browns em troca de Jabrill Peppers, Kevin Zeitler e escolhas da primeira e terceira rodadas no rascunho de 2019, levando à seleção de Dexter Lawrence e Oshane Ximines.

Beckham sustentou que qualquer comportamento de distração percebido de sua parte resultou da frustração com perdas consistentes durante sua gestão no Gigantesonde a equipe registrou recordes abaixo da média, incluindo uma temporada de 3-13 antes de sua troca.

Expressando pesar pelo fato de Os Giants não fizeram alterações para apoiar Eli Manning, Beckham deixa claro que ele só queria que o time vencesse.

“Quero ver Eli sair com outro Super Bowl. Não estamos colocando as peças em volta dele. Eu também estava sendo desperdiçado”, concluiu.

Beckham lembrou-se de ter recebido as notícias comerciais enquanto estava em Paris para a turnê de Drake, enfatizando o sentimento de despeito associado à decisão dos Giants. Apesar das garantias anteriores do gerente geral Dave Gettleman que Beckham não foi contratado para ser negociado, o wide receiver foi negociado uma temporada após assinar uma lucrativa extensão de contrato.

Depois de uma passagem tumultuada com os Browns marcado por lesões e desconexão ofensiva, Beckham juntou-se aos Ramscontribuindo para a vitória no Super Bowl, mas sofrendo uma ruptura do ligamento cruzado anterior que o deixou de lado na temporada seguinte.

Atualmente assinado para os Ravens em um contrato de um ano no valor de US$ 15 milhões, Beckham teve um impacto notável com 35 recepções para 565 jardas e três touchdowns em 14 jogos. O Corvoscomo a semente superior, estão configurados para hospedar o Texanos na rodada divisional dos playoffs da NFL no sábado às 16h30