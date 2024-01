Odell Beckham Jr. relembra encontro com intrusos na casa de Drake

EUem 2016, Odell Beckham Jr. encontrou-se batendo em Drakena casa do rapper por um curto período enquanto o rapper estava em turnê. Durante sua estadia, ele teve um encontro inesperado com dois fãs excessivamente zelosos que invadiram a casa nas primeiras horas da manhã.

Durante um episódio do Podcast Punch Line com Marlon HumphreyBeckham Jr. contou a experiência surreal, dizendo: “De alguma forma [these guys] encontrou a casa do menino e invadiu-a. E cara, eles entram na sala tipo, ‘Chegamos ao berço do Drake!’ [Their] meias [were] sujos como se tivessem que rastejar pelas montanhas para chegar aqui.” Ele descreveu se sentir nervoso e incerto sobre as intenções dos intrusos, mas conseguiu manter a calma e até tirou uma foto com eles antes de expulsá-los imediatamente e chamar a segurança .

A estrela da NFL esclareceu a natureza de sua estadia no Drakecasa, dissipando o equívoco de que eles eram colegas de quarto. “Bem, acho que as pessoas entendem mal isso”, explicou ele. “Na verdade, ele estava em turnê e eu morava lá. Todo mundo estava tipo, ‘Oh, eles são colegas de quarto!’ Não foi realmente isso.”

Apesar de não serem colegas de quarto, Beckham Jr. e Drake formaram uma amizade próxima ao longo dos anos, com seu vínculo inicialmente formado quando OBJ entrou na NFL como um gigante de Nova York em 2014. Os dois passaram um tempo juntos não apenas em Los Angeles, mas também do outro lado do lago, com Beckham Jr. memorável estadia de três meses em Londres enquanto conversava com Drake em várias cidades durante a turnê do rapper no exterior.

Beckham Jr. e Drake viajaram juntos

A conversa também abordou suas viagens juntos, com Beckham Jr. mencionando: “Isso foi quando Drake estava em turnê, então nossa base foi Londres por um tempinho. , Amsterdã, mas Londres era a base.”

A história de Beckham Jr. caindo em DrakeA casa de Drake veio à tona inicialmente durante uma entrevista com a estrela do UFC Ronda Rousey em 2016, onde ele mencionou ter ficado na casa do chefão da OVO enquanto Drake trabalhava na finalização de seu álbum VIEWS.

No geral, o tempo de Beckham Jr. na casa de Drake pode ter sido agitado, mas está claro que a amizade e as experiências compartilhadas deixaram uma impressão duradoura na estrela da NFL.