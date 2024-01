OdontoCompany volta a CONTRATAR em janeiro de 2024!

A OdontoCompany, empresa que chegou recentemente à milésima clínica odontológica no Brasil e é maior rede de clínicas odontológicas do país, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho. Dessa forma, antes de contar mais detalhes sobre a empresa, verifique quais são os cargos disponíveis:

Auxiliar/Técnico de Saúde Bucal – Unidade Vila Mariana – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar/Técnico de Saúde Bucal – Vinhedo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – Vinhedo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Unidade – Palmares – Santo André – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Unidade – Vila Mariana – São Paulo – SP – Efetivo;

Dentista Avaliador Orçamentista – Carijós – Santo André – SP – Pessoa jurídica;

Dentista Avaliador Orçamentista – Centro -Santo André – SP – Pessoa jurídica;

Dentista Avaliador Orçamentista – Vila Mariana – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Recepcionista – Unidade Carijós – Santo André – SP – Efetivo;

Recepcionista – Unidade Vila Mariana – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Externo (PAP) – Unidade Caijós e Vila Luzita – Santo André – SP – Freelancer: Alcançar metas de vendas estabelecidas pela empresa. Discutir estratégias com o supervisor para atingir as metas e preparar cadastros de potenciais clientes. Prospectar clientes através de porta a porta, panfletos, abordagens etc. Conhecer o produto e vender conforme treinamento da OdontoCompany;

Vendedor (a) Externo (PAP) – Vila Mariana- São Paulo – SP – Freelancer.

Mais sobre a OdontoCompany

Contando mais sobre a OdontoCompany, podemos frisar que, desde sua fundação, em 1990, foi pioneira em falar sobre a importância da prevenção e da necessidade do cuidado com a saúde bucal, além de oferecer diversos procedimentos avançados nas áreas de Ortodontia, Dentística, Estética, Endodontia e Implantodontia.

Hoje, oferece mais de 50 tratamentos e tem mais de 10 milhões de clientes ativos no país. Por fim, tem orgulho de saber que faz a diferença na vida e no sorriso das pessoas. Com mais de 30 anos de mercado, a marca é reconhecida com mais de 1.000 unidades em todo o Brasil pelo pioneirismo através de técnicas avançadas que utilizam a mais alta tecnologia, com segurança e conforto, em todas as etapas de cada tratamento.

Como enviar a sua candidatura?

Agora que as vagas da OdontoCompany já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

