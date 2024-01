Oito principais maneiras de consertar um monitor Acer que mostra problema de ‘sem sinal’

Você tem um monitor Acer, mas não consegue conectá-lo ao PC? Este tem sido um problema para muitos usuários do Acer Monitor. Os usuários relataram que recebem a mensagem ‘Sem sinal’ sempre que tentam conectar o monitor ao PC.

Conectar um monitor a um PC não é grande coisa, tudo que você precisa fazer é usar o cabo de vídeo (HDMI, VGA, cabo DisplayPort, etc) para conectar seu monitor e seu PC. Mas se é tão simples, então por que o Monitor Acer está apresentando um problema de ‘Sem sinal’?

Pode haver vários motivos que podem causar esse problema no seu monitor. Não se preocupe, este artigo irá guiá-lo com todas as maneiras de consertar o monitor Acer sem problema de sinal.

Corrigir monitor Acer mostrando problema de ‘sem sinal’

Este é um problema comum que os usuários que usam monitores podem enfrentar com frequência. Isso pode ser causado por vários motivos, como cabo defeituoso/danificado, conexão solta, porta de entrada errada, monitor com defeito, etc. Iremos orientá-lo sobre o que você pode fazer para consertar o monitor Acer sem problema de sinal e o que fazer se ainda não foi corrigido seguindo estas etapas.

1. Reinicie o monitor e o PC

A primeira coisa que você pode fazer é reiniciar o monitor e também o PC. Conforme esclarecido pela mensagem de erro, esse problema é causado quando o monitor não recebe sinal do PC. Você pode tentar reiniciar o monitor e o PC e isso pode ajudar a resolver o problema.

2. Verifique se há cabo de exibição com defeito ou conexão solta

Você pode enfrentar o problema, há algum problema com o cabo da tela. Verifique se o cabo está danificado ou não. Procure sinais de danos físicos e, se estiver danificado, substitua o cabo.

Se o seu cabo não estiver danificado, aqui está o que você pode fazer:

Desligue o PC e o monitor.

Agora, desconecte o cabo da tela do monitor e do PC.

Limpe ambas as extremidades do cabo com o cotonete. Da mesma forma, limpe as portas com o cotonete e o palito. Certifique-se de fazer isso com cuidado e não danificar a porta.

Uma vez feito isso, conecte o cabo novamente ao monitor e ao PC. Certifique-se de que o cabo se encaixe na porta sem nenhuma conexão solta.

Ligue o monitor e o PC e veja se o problema ainda persiste.

3. Porta do switch

A próxima coisa a fazer é trocar a porta do monitor e do PC. Muitos monitores possuem mais de uma porta. Tente mudar a porta do monitor e verifique se o problema foi corrigido ou não.

Troque a porta do seu PC se ainda enfrentar o problema. Se você tiver um PC com Windows, conecte o cabo à placa gráfica.

Se isso ainda não ajudar, tente redefinir o driver do adaptador de vídeo no seu PC. Faça isso pressionando Windows + Ctrl + Shift + B combinação de teclas. Observe que isso só funciona para PCs com Windows. Ao redefinir o driver do adaptador de vídeo, você poderá ouvir um bipe.

4. Verifique se há RAM solta (no Windows)

Você pode enfrentar um monitor Acer sem erro de sinal se a RAM do seu PC estiver solta e não encaixada corretamente no slot. Para isso, você pode remover os cartões de RAM do slot e conectá-los novamente. As etapas fornecidas abaixo irão ajudá-lo com isso-

Desligue o PC e desconecte-o da fonte de alimentação.

Desconecte todos os cabos e acessórios conectados ao seu PC.

Desparafuse todas as tripulações do painel lateral do gabinete da CPU e remova o painel lateral.

Agora puxe a trava do slot de memória para fora e remova o stick de RAM. Se você tiver mais de um stick de RAM, remova-o.

Limpe a RAM com um pano e insira-a novamente no slot de RAM.

Feito isso, recoloque o painel lateral, conecte todos os acessórios e conecte a CPU na fonte de alimentação.

Ligue o seu PC e veja se o monitor ainda mostra a mensagem ‘sem sinal’.

5. Redefinir NVRAM/PRAM (no Mac)

Ao contrário do Windows, você não pode verificar se há uma conexão de RAM solta em um Mac. Se você estiver enfrentando problemas para conectar o monitor Acer ao Mac, tente redefinir a NVRAM/PRAM. Você não precisa redefinir NVRAM/PRAM em Macs com Apple Silicon. Para Mac baseado em Intel, você pode seguir as etapas abaixo para redefinir NVRAM/PRAM-

Primeiro, desligue o seu Mac.

Assim que o seu Mac estiver desligado, pressione e segure o Opção + Comando + P + R chaves juntas.

Continue segurando as teclas por 20 segundos e seu Mac ligará automaticamente depois disso.

Uma vez feito isso, seu monitor deve se conectar ao PC.

6. Verifique com o adaptador (opcional)

Se você estiver usando um adaptador/conversor para conectar o monitor ao PC, certifique-se de que o adaptador seja compatível. Por exemplo, se o seu monitor suportar cabo Tipo C enquanto o seu PC tiver a porta HDMI, você terá que usar o conversor ou adaptador HDMI para Tipo C para conectar o PC ao monitor.

O adaptador que você está comprando deve ser compatível com o monitor. Os adaptadores têm especificações diferentes, alguns suportam monitores de alta resolução, enquanto outros são limitados a monitores de baixa resolução. Certifique-se de que o adaptador seja compatível com o seu tipo de monitor.

7. Redefinir monitor

A próxima coisa a fazer é reiniciar o monitor. Nenhum problema de sinal poderá ser enfrentado se você ajustar algumas configurações do seu monitor. A reinicialização do monitor restaurará todas as suas configurações para a versão de fábrica. Abaixo estão as etapas para redefinir o monitor-

Enquanto o monitor estiver ligado, pressione o botão Cardápio botão para abrir o menu do monitor.

Agora, navegue até o Configurações de restauração de fábrica (ou Reiniciar ) usando os botões no monitor.

Confirme a reinicialização do monitor para continuar.

Uma vez feito isso, você poderá conectar o monitor ao PC.

8. Verifique se há monitor ou PC com defeito

Se o problema ainda não for resolvido, provavelmente há algum problema com seu monitor ou PC. Para verificar você terá que conectar seu PC a um monitor diferente e depois fazer o mesmo com o monitor conectando-o a alguma outra fonte.

Primeiro, conecte seu monitor a alguma outra fonte. Você pode conectá-lo a um tablet ou outro PC. Se o monitor não funcionar com a outra fonte, há algum problema com o próprio monitor e você pode entrar em contato com o suporte ao cliente da Acer para corrigir o problema.

Se o seu monitor funcionar bem com alguma outra fonte, verifique o problema no PC. Conecte seu PC a algum outro monitor ou TV. Se você enfrentar o mesmo problema com algum outro monitor, há algum problema com o seu PC. Nesse caso, você pode levar seu PC a um especialista em reparos e consertá-lo. Se estiver usando um laptop, Mac ou PC de uma marca específica, você pode entrar em contato com o suporte ao cliente da marca.

Conclusão

Se você estiver enfrentando um problema de falta de sinal no monitor Acer, é porque o monitor não consegue receber os sinais de entrada do PC. Se você estiver com esse problema e não conseguir usar o monitor Acer, siga as etapas fornecidas acima. Por último, se nada ajudar, você terá que procurar a ajuda de um técnico conforme mencionado na última etapa.

